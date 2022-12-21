https://ria.ru/20221221/roskosmos-1840137185.html
Борисов оценил убытки "Роскосмоса" по итогам 2022 года
Борисов оценил убытки "Роскосмоса" по итогам 2022 года - РИА Новости, 21.12.2022
Борисов оценил убытки "Роскосмоса" по итогам 2022 года
Предприятия "Роскосмоса" по итогам 2022 года, по прогнозам, понесут убытки в размере более 50 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T00:35
2022-12-21T00:35
2022-12-21T00:47
экономика
юрий борисов (роскосмос)
максим овчинников
украина
роскосмос
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" по итогам 2022 года, по прогнозам, понесут убытки в размере более 50 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года – больше 50 миллиардов рублей. Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости". Он уточнил, что это произошло из-за того, что компании по различным причинам (не поставленная электронно-компонентная база, ненадлежащие организации процесса и трудовая дисциплина) не выполняют в срок госзаказ или заказы самой госкорпорации. По словам Борисова, в 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 миллиард рублей. Ситуация усугубилась после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, когда "Роскосмос" отказался от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, а также пусковых услуг. Чтобы бороться с этим, "Роскосмос" решил остановить "стихийный перенос сроков вправо". Гокорпорация уже договорилась о новых сроках с основным заказчиком - Минобороны, отметил гендиректор госкорпорации. По каждому случаю после детального анализа причин были разработаны догоночные графики работ. Кроме того, в контракты всех менеджеров, руководителей предприятий, главных конструкторов были внесены дополнительные условия, отметил Борисов. "Если срыв графиков идет на месяц, они подвергаются административному и материальному наказанию, в зависимости от тяжести и объективности. Если срыв на два месяца, значит, они не справляются, мы вправе расторгнуть контракты и пригласить кого-то другого. В условиях специальной военной операции за невыполнение гособоронзаказа предусмотрена и уголовная ответственность. Отступать некуда - я был вынужден вводить эти меры", - рассказал Борисов. Гендиректор также рассказал, что после своего назначения 15 июля 2022 года обновил руководящий состав госкорпорации примерно на четверть, создал коммерческий блок, ввел потолок зарплат для топ-менеджмента. Кроме того, была "оптимизирована" структура "Роскосмоса" - с 670 человек до 609, чтобы экономить около 220 миллионов рублей год. Ранее финансовые показатели госкорпорации за 2021 год не раскрывались. Из годового отчета "Роскосмоса" за 2020 год стало известно о падении чистой прибыли до 293 миллионов рублей по сравнению с 12,5 миллиарда в 2019 году. Занимавший на том момент пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников объяснил это неденежным эффектом от переоценки находящихся в собственности корпорации акций предприятий в процессе их передачи в дочерние холдинги. Без этого эффекта, по его словам, прибыль госкорпорации за 2020 год оценивается в объеме 9,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221220/soyuz-1840033279.html
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
https://ria.ru/20221221/itogi-1840137012.html
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экономика, юрий борисов (роскосмос), максим овчинников, украина, роскосмос
Экономика, Юрий Борисов (Роскосмос), Максим Овчинников, Украина, Роскосмос
00:35 21.12.2022 (обновлено: 00:47 21.12.2022)
Борисов оценил убытки "Роскосмоса" по итогам 2022 года
Юрий Борисов: "Роскосмос" понесет убытки в 50 миллиардов рублей по итогам 2022 года
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" по итогам 2022 года, по прогнозам, понесут убытки в размере более 50 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года – больше 50 миллиардов рублей. Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".
Он уточнил, что это произошло из-за того, что компании по различным причинам (не поставленная электронно-компонентная база, ненадлежащие организации процесса и трудовая дисциплина) не выполняют в срок госзаказ или заказы самой госкорпорации.
По словам Борисова, в 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 миллиард рублей. Ситуация усугубилась после начала российской спецоперации на Украине
24 февраля, когда "Роскосмос" отказался от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, а также пусковых услуг.
Чтобы бороться с этим, "Роскосмос" решил остановить "стихийный перенос сроков вправо". Гокорпорация уже договорилась о новых сроках с основным заказчиком - Минобороны, отметил гендиректор госкорпорации. По каждому случаю после детального анализа причин были разработаны догоночные графики работ. Кроме того, в контракты всех менеджеров, руководителей предприятий, главных конструкторов были внесены дополнительные условия, отметил Борисов.
"Если срыв графиков идет на месяц, они подвергаются административному и материальному наказанию, в зависимости от тяжести и объективности. Если срыв на два месяца, значит, они не справляются, мы вправе расторгнуть контракты и пригласить кого-то другого. В условиях специальной военной операции за невыполнение гособоронзаказа предусмотрена и уголовная ответственность. Отступать некуда - я был вынужден вводить эти меры", - рассказал Борисов.
Гендиректор также рассказал, что после своего назначения 15 июля 2022 года обновил руководящий состав госкорпорации примерно на четверть, создал коммерческий блок, ввел потолок зарплат для топ-менеджмента. Кроме того, была "оптимизирована" структура "Роскосмоса" - с 670 человек до 609, чтобы экономить около 220 миллионов рублей год.
Ранее финансовые показатели госкорпорации за 2021 год не раскрывались. Из годового отчета "Роскосмоса" за 2020 год стало известно о падении чистой прибыли до 293 миллионов рублей по сравнению с 12,5 миллиарда в 2019 году. Занимавший на том момент пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников
объяснил это неденежным эффектом от переоценки находящихся в собственности корпорации акций предприятий в процессе их передачи в дочерние холдинги. Без этого эффекта, по его словам, прибыль госкорпорации за 2020 год оценивается в объеме 9,8 миллиарда рублей.