https://ria.ru/20221221/putin-1840345048.html

Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков

Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков - РИА Новости, 21.12.2022

Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков

Президент России Владимир Путин — самый честный из нынешних крупных политиков, написал в публикации на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:20

2022-12-21T18:20

2022-12-21T19:11

в мире

владимир путин

рональд рейган

пол крейг робертс

россия

украина

сша

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — самый честный из нынешних крупных политиков, написал в публикации на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене", — считает политик.Российский президент — хороший лидер, но он "слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается", отметил бывший сотрудник Белого дома. Кремль иногда переоценивает Запад и полагает, "что в его руководстве есть разумные люди, с которыми можно вести переговоры", резюмировал Робертс.Сегодня Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны рассказал, что Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало. Президент также неоднократно заявлял, что Москва всегда открыта к переговорам. В начале декабря Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия в его стране "могут завершиться завтра". На это украинский политик ответил, что слышит призывы ряда стран к диалогу с Кремлем, но не видит в этом смысла.

https://ria.ru/20221206/krym-1836565375.html

https://ria.ru/20221120/putin-1832883413.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир путин, рональд рейган, пол крейг робертс, россия, украина, сша