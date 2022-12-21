https://ria.ru/20221221/putin-1840345048.html
Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков
Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков - РИА Новости, 21.12.2022
Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков
Президент России Владимир Путин — самый честный из нынешних крупных политиков, написал в публикации на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:20
2022-12-21T18:20
2022-12-21T19:11
в мире
владимир путин
рональд рейган
пол крейг робертс
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — самый честный из нынешних крупных политиков, написал в публикации на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене", — считает политик.Российский президент — хороший лидер, но он "слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается", отметил бывший сотрудник Белого дома. Кремль иногда переоценивает Запад и полагает, "что в его руководстве есть разумные люди, с которыми можно вести переговоры", резюмировал Робертс.Сегодня Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны рассказал, что Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало. Президент также неоднократно заявлял, что Москва всегда открыта к переговорам. В начале декабря Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия в его стране "могут завершиться завтра". На это украинский политик ответил, что слышит призывы ряда стран к диалогу с Кремлем, но не видит в этом смысла.
https://ria.ru/20221206/krym-1836565375.html
https://ria.ru/20221120/putin-1832883413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, рональд рейган, пол крейг робертс, россия, украина, сша
В мире, Владимир Путин, Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс, Россия, Украина, США
18:20 21.12.2022 (обновлено: 19:11 21.12.2022)
Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин отличается от западных политиков человечностью
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин — самый честный из нынешних крупных политиков, написал в публикации на своем сайте
экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене", — считает политик.
Российский президент — хороший лидер, но он "слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается", отметил бывший сотрудник Белого дома. Кремль иногда переоценивает Запад и полагает, "что в его руководстве есть разумные люди, с которыми можно вести переговоры", резюмировал Робертс.
Сегодня Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны рассказал
, что Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало.
Президент также неоднократно заявлял, что Москва всегда открыта к переговорам. В начале декабря Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия в его стране "могут завершиться завтра". На это украинский политик ответил, что слышит призывы ряда стран к диалогу с Кремлем, но не видит в этом смысла.