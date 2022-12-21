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Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/putin-1840292244.html
Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной
Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022
Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной
Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:11
2022-12-21T16:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы предпринимали на протяжении десятилетий, я хочу это подчеркнуть, на протяжении десятилетий предпринимали попытки выстроить отношения (с Украиной) в новых геополитических условиях, все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли годами. Нет, ничего не работало, просто ничего", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.
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владимир путин, россия, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва
16:11 21.12.2022
 
Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной

Путин: Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, но ничего не работало

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы предпринимали на протяжении десятилетий, я хочу это подчеркнуть, на протяжении десятилетий предпринимали попытки выстроить отношения (с Украиной) в новых геополитических условиях, все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли годами. Нет, ничего не работало, просто ничего", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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