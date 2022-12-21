https://ria.ru/20221221/putin-1840292244.html

Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной

Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022

Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной

Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:11

2022-12-21T16:11

2022-12-21T16:11

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы предпринимали на протяжении десятилетий, я хочу это подчеркнуть, на протяжении десятилетий предпринимали попытки выстроить отношения (с Украиной) в новых геополитических условиях, все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли годами. Нет, ничего не работало, просто ничего", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20221221/terror-1840289402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, москва