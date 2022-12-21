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В Воронежской области проведут проверку после гибели воспитанника интерната

В Воронежской области проведут проверку после гибели воспитанника интерната - РИА Новости, 21.12.2022

В Воронежской области проведут проверку после гибели воспитанника интерната

Воронежский губернатор Александр Гусев поручил провести служебное расследование в отношении руководства и сотрудников Бутурлиновского дома-интерната в связи со... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:47

2022-12-21T17:47

2022-12-21T17:47

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

россия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Воронежский губернатор Александр Гусев поручил провести служебное расследование в отношении руководства и сотрудников Бутурлиновского дома-интерната в связи со смертью 16-летнего воспитанника. Во вторник возле Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей нашли тело 16-летнего воспитанника. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). "Провести служебное расследование в отношении руководства и сотрудников Бутурлиновского интерната — с изучением причин трагедии и исключением их повторения в будущем, с принятием мер жесткого дисциплинарного реагирования в отношении руководства интерната по результатам проверки", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Кроме того, он поручил провести служебную проверку в отношении руководства департамента социальной защиты и по результатам принять строгие меры дисциплинарной ответственности. "Незамедлительно и в оперативные сроки провести проверки всех воронежских стационаров психоневрологического профиля — на предмет обеспечения безопасности пациентов. При необходимости — кратно усилить безопасность учреждений… Оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании возбужденного уголовного дела", — добавил Гусев. В октябре в Бутурлиновском доме-интернате фиксировались факты жестокого обращения с детьми. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), расследование продолжается.

https://ria.ru/20221111/deti-1830967747.html

https://ria.ru/20221111/prigovor-1830709629.html

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происшествия, александр гусев (государственный служащий), россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество