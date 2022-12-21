https://ria.ru/20221221/protokol-1840215773.html

В минобороны Белоруссии уточнили содержание протокола с Россией

В минобороны Белоруссии уточнили содержание протокола с Россией - РИА Новости, 21.12.2022

В минобороны Белоруссии уточнили содержание протокола с Россией

Подписанный в начале декабря военными ведомствами Белоруссии и России протокол о внесении правок в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:51

2022-12-21T12:51

2022-12-21T12:51

белоруссия

россия

минск

сергей шойгу

виктор хренин

александр лукашенко

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Подписанный в начале декабря военными ведомствами Белоруссии и России протокол о внесении правок в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере уточняет порядок финансирования совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск, сообщили РИА Новости в белорусском министерстве обороны. Министерства обороны Белоруссии и России в начале декабря подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Подписание состоялось во время визита в Минск 3 декабря министра обороны России Сергея Шойгу, который приезжал в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. "Протокол… подписан в целях совершенствования нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в военной сфере. Протоколом уточняется понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сообщили в минобороны. В ведомстве отметили, что "протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в период действия соглашения". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Министр обороны России сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html

https://ria.ru/20221221/rossiya-1840158905.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, минск, сергей шойгу, виктор хренин, александр лукашенко