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Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти

Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти - РИА Новости, 21.12.2022

Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти

Суд Астаны приговорил жителя столицы Казахстана к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту и вербовку сообщников для захвата власти, сообщила... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:50

2022-12-21T08:50

2022-12-21T08:50

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комитет национальной безопасности (кнб)

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АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости. Суд Астаны приговорил жителя столицы Казахстана к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту и вербовку сообщников для захвата власти, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. "Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ. Согласно пресс-релизу, апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Других подробностей уголовного дела в сообщении не приводится.

https://ria.ru/20221207/most-1836992416.html

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в мире, астана, казахстан, комитет национальной безопасности (кнб)