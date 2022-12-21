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Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти - РИА Новости, 21.12.2022
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Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти
Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти - РИА Новости, 21.12.2022
Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти
Суд Астаны приговорил жителя столицы Казахстана к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту и вербовку сообщников для захвата власти, сообщила... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:50
2022-12-21T08:50
в мире
астана
казахстан
комитет национальной безопасности (кнб)
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АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости. Суд Астаны приговорил жителя столицы Казахстана к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту и вербовку сообщников для захвата власти, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. "Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ. Согласно пресс-релизу, апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Других подробностей уголовного дела в сообщении не приводится.
https://ria.ru/20221207/most-1836992416.html
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в мире, астана, казахстан, комитет национальной безопасности (кнб)
В мире, Астана, Казахстан, Комитет национальной безопасности (КНБ)
08:50 21.12.2022
 
Жителю Астаны дали 15 лет колонии за подготовку к теракту и захвату власти

Суд приговорил жителя Астаны к 15 годам колонии за подготовку к теракту и захвату власти

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости. Суд Астаны приговорил жителя столицы Казахстана к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту и вербовку сообщников для захвата власти, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.
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Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
Согласно пресс-релизу, апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила приговор суда первой инстанции без изменения.
Других подробностей уголовного дела в сообщении не приводится.
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В миреАстанаКазахстанКомитет национальной безопасности (КНБ)
 
 
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