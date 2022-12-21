https://ria.ru/20221221/prichina-1840270292.html

Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот

Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот

Причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы, заявил на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:24

2022-12-21T15:24

2022-12-21T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

украина

киев

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

ангела меркель

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине. Причина – профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе", - сказал он.

https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840269653.html

украина

киев

россия

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в мире, сергей шойгу, украина, киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ангела меркель, петр порошенко, минские соглашения, донбасс