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Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот
Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот
Причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы, заявил на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:24
2022-12-21T15:24
2022-12-21T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
украина
киев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ангела меркель
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине. Причина – профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе", - сказал он.
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840269653.html
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Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот
Шойгу назвал причиной конфликта на Украине профинансированный переворот в 2014 году