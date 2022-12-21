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Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино

Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино - РИА Новости, 21.12.2022

Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино

Названы лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:55

2022-12-21T11:55

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Названы лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба мероприятия. "Лучшим документальным фильмом года" признана лента Константина Селина "Живой". Приз за дебют вручили Анастасии Субботиной, победу ей принесла картина "Небесно-голубой". Приз зрительских симпатий достался картине "Класс" Светланы Астрецовой. Победителя выбирали в ходе голосования на платформе VK."Дзига Вертов — один из главных, признанных во всем мире, брендов отечественной культуры. Его творческое наследие изучают во всех киношколах: от Москвы до Лондона, от Лодзи до Нью-Йорка. (...) Он нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации", – говорит президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.Номинантов отобрало жюри из 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов и общественных объединений кинематографистов. Среди них режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед Александр Дерябин и продюсер проекта СТРАНА.DOC Мария Готлиб. Председатель жюри – член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал.РИА Новости – генеральный информационный партнер премии.

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Елена Громова

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