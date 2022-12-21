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Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино
Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино - РИА Новости, 21.12.2022
Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино
Названы лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:55
2022-12-21T11:55
2022-12-21T11:55
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Названы лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба мероприятия. "Лучшим документальным фильмом года" признана лента Константина Селина "Живой". Приз за дебют вручили Анастасии Субботиной, победу ей принесла картина "Небесно-голубой". Приз зрительских симпатий достался картине "Класс" Светланы Астрецовой. Победителя выбирали в ходе голосования на платформе VK."Дзига Вертов — один из главных, признанных во всем мире, брендов отечественной культуры. Его творческое наследие изучают во всех киношколах: от Москвы до Лондона, от Лодзи до Нью-Йорка. (...) Он нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации", – говорит президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.Номинантов отобрало жюри из 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов и общественных объединений кинематографистов. Среди них режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед Александр Дерябин и продюсер проекта СТРАНА.DOC Мария Готлиб. Председатель жюри – член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал.РИА Новости – генеральный информационный партнер премии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, дзига вертов, что посмотреть , гильдия неигрового кино и телевидения, москва, лондон, лодзь
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Дзига Вертов, что посмотреть , Гильдия неигрового кино и телевидения, Москва, Лондон, Лодзь
Названы лауреаты Первой национальной премии неигрового кино
Константин Селин стал лауреатом Первой национальной премии имени Вертова за неигровое кино
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Названы лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Лучшим документальным фильмом года" признана лента Константина Селина "Живой". Приз за дебют вручили Анастасии Субботиной, победу ей принесла картина "Небесно-голубой".
Приз зрительских симпатий достался картине "Класс" Светланы Астрецовой. Победителя выбирали в ходе голосования на платформе VK.
"Дзига Вертов — один из главных, признанных во всем мире, брендов отечественной культуры. Его творческое наследие изучают во всех киношколах: от Москвы до Лондона, от Лодзи до Нью-Йорка. (...) Он нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации", – говорит президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
Номинантов отобрало жюри из 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов и общественных объединений кинематографистов. Среди них режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед Александр Дерябин и продюсер проекта СТРАНА.DOC Мария Готлиб. Председатель жюри – член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал.
РИА Новости – генеральный информационный партнер премии.