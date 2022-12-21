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В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий
В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий - РИА Новости, 21.12.2022
В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил провести в Луганске благотворительные новогодние представления для детей из прифронтовых территорий. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:43
2022-12-21T16:43
2022-12-21T16:43
леонид пасечник
луганск
луганская народная республика
новый год
россия
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил провести в Луганске благотворительные новогодние представления для детей из прифронтовых территорий. "В дополнение к этому, поручил провести в Луганске благотворительные новогодние представления для детей из прифронтовых территорий. Сейчас тяжелое время, а потому очень важно сделать все, чтобы почувствовать тепло и радость наступающего Нового года", - написал он в своем Telegram-канале. Пасечник также предложил администрациям городов и районов поздравить военнослужащих "елками" с пожеланиями от детей республики. По его словам, в среду военные получили первые такие поделки с пожеланиями добра и благополучия.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839975809.html
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леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, новый год, россия
Леонид Пасечник, Луганск, Луганская Народная Республика, Новый год, Россия
В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий
Пасечник поручил провести в Луганске представления для детей из прифронтовых территорий