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В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий

В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий - РИА Новости, 21.12.2022

В Луганске проведут представления для детей из прифронтовых территорий

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил провести в Луганске благотворительные новогодние представления для детей из прифронтовых территорий. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:43

2022-12-21T16:43

2022-12-21T16:43

леонид пасечник

луганск

луганская народная республика

новый год

россия

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил провести в Луганске благотворительные новогодние представления для детей из прифронтовых территорий. "В дополнение к этому, поручил провести в Луганске благотворительные новогодние представления для детей из прифронтовых территорий. Сейчас тяжелое время, а потому очень важно сделать все, чтобы почувствовать тепло и радость наступающего Нового года", - написал он в своем Telegram-канале. Пасечник также предложил администрациям городов и районов поздравить военнослужащих "елками" с пожеланиями от детей республики. По его словам, в среду военные получили первые такие поделки с пожеланиями добра и благополучия.

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839975809.html

луганск

луганская народная республика

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леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, новый год, россия