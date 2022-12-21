https://ria.ru/20221221/postavki-1840278018.html

В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО

В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО - РИА Новости, 21.12.2022

В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО

Сроки поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи с СВО были сокращены с 2024-2025 до 2023 года, заявил на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:38

2022-12-21T15:38

2022-12-21T15:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сроки поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи с СВО были сокращены с 2024-2025 до 2023 года, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 годов на 2023 год", - сказал он.

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

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вооруженные силы рф, россия, безопасность, сергей шойгу