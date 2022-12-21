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В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/postavki-1840278018.html
В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО
В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО - РИА Новости, 21.12.2022
В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО
Сроки поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи с СВО были сокращены с 2024-2025 до 2023 года, заявил на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:38
2022-12-21T15:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сроки поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи с СВО были сокращены с 2024-2025 до 2023 года, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 годов на 2023 год", - сказал он.
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вооруженные силы рф, россия, безопасность, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу
15:38 21.12.2022 (обновлено: 15:44 21.12.2022)
 
В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО

Шойгу: поставки вооружений в ВС России перенесли на год вперед ради СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сроки поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи с СВО были сокращены с 2024-2025 до 2023 года, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 годов на 2023 год", - сказал он.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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