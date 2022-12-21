21:00 21.12.2022 (обновлено: 21:37 21.12.2022)
Сенатор-республиканец назвал утверждение Трейси послом в России ошибкой
Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал утверждение Трейси новым послом в России ошибкой
© Sputnik / Асатур Есаянц
Линн Трейси . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, проголосовавший против утверждения кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России, назвал ошибочным решение доверить этот пост дипломату, которая выступает за присоединение Украины и Грузии к НАТО.
"Это ошибка - направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter по итогам голосования по кандидатуре Трейси. Пол стал одним из двух конгрессменов (наряду с Майком Ли), проголосовавших против ее утверждения на посту посла США в РФ, прочие сенаторы отдали свои голоса в ее поддержку.
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Трейси - кадровая сотрудница госдепартамента, ее кандидатуру на новую должность выдвинул президент Джо Байден. Ожидается, что она станет первой в истории женщиной на данной должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
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