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Сенатор-республиканец назвал утверждение Трейси послом в России ошибкой - РИА Новости, 21.12.2022
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Сенатор-республиканец назвал утверждение Трейси послом в России ошибкой
Сенатор-республиканец назвал утверждение Трейси послом в России ошибкой - РИА Новости, 21.12.2022
Сенатор-республиканец назвал утверждение Трейси послом в России ошибкой
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, проголосовавший против утверждения кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России, назвал ошибочным... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:00
2022-12-21T21:37
в мире
линн трейси
рэнд пол
джо байден
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, проголосовавший против утверждения кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России, назвал ошибочным решение доверить этот пост дипломату, которая выступает за присоединение Украины и Грузии к НАТО. "Это ошибка - направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter по итогам голосования по кандидатуре Трейси. Пол стал одним из двух конгрессменов (наряду с Майком Ли), проголосовавших против ее утверждения на посту посла США в РФ, прочие сенаторы отдали свои голоса в ее поддержку. Трейси - кадровая сотрудница госдепартамента, ее кандидатуру на новую должность выдвинул президент Джо Байден. Ожидается, что она станет первой в истории женщиной на данной должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены. До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20221214/respublikantsy-1838485823.html
https://ria.ru/20220914/treysi-1816822143.html
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в мире, линн трейси, рэнд пол, джо байден, россия, сша, украина, нато
В мире, Линн Трейси, Рэнд Пол, Джо Байден, Россия, США, Украина, НАТО
21:00 21.12.2022 (обновлено: 21:37 21.12.2022)
 
Сенатор-республиканец назвал утверждение Трейси послом в России ошибкой

Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал утверждение Трейси новым послом в России ошибкой

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Линн Трейси . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, проголосовавший против утверждения кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России, назвал ошибочным решение доверить этот пост дипломату, которая выступает за присоединение Украины и Грузии к НАТО.
"Это ошибка - направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter по итогам голосования по кандидатуре Трейси. Пол стал одним из двух конгрессменов (наряду с Майком Ли), проголосовавших против ее утверждения на посту посла США в РФ, прочие сенаторы отдали свои голоса в ее поддержку.
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Трейси - кадровая сотрудница госдепартамента, ее кандидатуру на новую должность выдвинул президент Джо Байден. Ожидается, что она станет первой в истории женщиной на данной должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
Американский дипломат Линн Трейси
14 сентября, 19:25
Биография Линн Трейси
 
В миреЛинн ТрейсиРэнд ПолДжо БайденРоссияСШАУкраинаНАТО
 
 
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