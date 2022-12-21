https://ria.ru/20221221/poslanie-1840210493.html

Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию

Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию - РИА Новости, 21.12.2022

Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию

Владимир Путин до конца года не выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:33

2022-12-21T12:33

2022-12-21T13:05

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин до конца года не выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что это связано с напряженным графиком главы государства."Факт оглашения послания действительно будет. И когда — мы проинформируем дополнительно. <...> Послание будет оглашено", — заключил Песков.Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в данном случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, глава государства самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.

https://ria.ru/20221220/putin-1840127956.html

https://ria.ru/20221215/putin-1838945869.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, дмитрий песков