12:33 21.12.2022 (обновлено: 13:05 21.12.2022)
Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию
Пресс-секретарь Путина Песков заявил о переносе послания Федеральному собранию на 2023 год
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин до конца года не выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что это связано с напряженным графиком главы государства.
"Факт оглашения послания действительно будет. И когда — мы проинформируем дополнительно. <...> Послание будет оглашено", — заключил Песков.
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в данном случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, глава государства самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.