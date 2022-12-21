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Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию
Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию - РИА Новости, 21.12.2022
Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию
Владимир Путин до конца года не выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:33
2022-12-21T13:05
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин до конца года не выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что это связано с напряженным графиком главы государства."Факт оглашения послания действительно будет. И когда — мы проинформируем дополнительно. &lt;...&gt; Послание будет оглашено", — заключил Песков.Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в данном случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, глава государства самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20221220/putin-1840127956.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:33 21.12.2022 (обновлено: 13:05 21.12.2022)
 
Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о переносе послания Федеральному собранию на 2023 год

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин до конца года не выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что это связано с напряженным графиком главы государства.
"Факт оглашения послания действительно будет. И когда — мы проинформируем дополнительно. <...> Послание будет оглашено", — заключил Песков.
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Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в данном случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, глава государства самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
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