Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине
Напавший с ножом на девушку попытался "уплыть" от погони на авто по каналу у Волжской ГЭС
© МВД РоссииЗадержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
© МВД России
Задержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на свою бывшую девушку попытался "уплыть" на автомобиле от погони в канале у Волжской ГЭС в Волгоградской области, однако был задержан полицейскими, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
© МВД РоссииЗадержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
© МВД России
Задержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
По данным СК, вечером во вторник ранее судимый 41-летний житель Волжского пришел домой к своей бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Так как в квартире был маленький ребенок, мужчина предложил выйти на улицу, где он на нее напал. По информации СК, он ударил ее несколько раз ножом в грудь, живот и лицо, а затем скрылся. Очевидец нападения вызвал скорую помощь, женщина сейчас находится в реанимации.
Полицейским удалось установить лично подозреваемого, утром в среду его автомобиль был замечен в городе Волжский. По данным ГУ МВД, сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но злоумышленник этого не сделал, полиции удалось заблокировать его возле шлюзового канала Волжской ГЭС.
"Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, намереваясь скрыться вплавь, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", - сообщили в полиции.
СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.