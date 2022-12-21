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Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине - РИА Новости, 21.12.2022
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Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине
Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине - РИА Новости, 21.12.2022
Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине
Подозреваемый в нападении с ножом на свою бывшую девушку попытался "уплыть" на автомобиле от погони в канале у Волжской ГЭС в Волгоградской области, однако был... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:28
2022-12-21T17:28
происшествия
волжский
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
волжская гэс
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ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на свою бывшую девушку попытался "уплыть" на автомобиле от погони в канале у Волжской ГЭС в Волгоградской области, однако был задержан полицейскими, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. По данным СК, вечером во вторник ранее судимый 41-летний житель Волжского пришел домой к своей бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Так как в квартире был маленький ребенок, мужчина предложил выйти на улицу, где он на нее напал. По информации СК, он ударил ее несколько раз ножом в грудь, живот и лицо, а затем скрылся. Очевидец нападения вызвал скорую помощь, женщина сейчас находится в реанимации. Полицейским удалось установить лично подозреваемого, утром в среду его автомобиль был замечен в городе Волжский. По данным ГУ МВД, сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но злоумышленник этого не сделал, полиции удалось заблокировать его возле шлюзового канала Волжской ГЭС. "Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, намереваясь скрыться вплавь, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", - сообщили в полиции. СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.
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происшествия, волжский, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волжская гэс, гибдд мвд рф
Происшествия, Волжский, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Волжская ГЭС, ГИБДД МВД РФ
17:28 21.12.2022
 
Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине

Напавший с ножом на девушку попытался "уплыть" от погони на авто по каналу у Волжской ГЭС

© МВД РоссииЗадержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
Задержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
© МВД России
Задержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
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ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на свою бывшую девушку попытался "уплыть" на автомобиле от погони в канале у Волжской ГЭС в Волгоградской области, однако был задержан полицейскими, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
© МВД РоссииЗадержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
Задержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
© МВД России
Задержание подозреваемого в нападении с ножом на свою бывшую девушку на канале у Волжской ГЭС
По данным СК, вечером во вторник ранее судимый 41-летний житель Волжского пришел домой к своей бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Так как в квартире был маленький ребенок, мужчина предложил выйти на улицу, где он на нее напал. По информации СК, он ударил ее несколько раз ножом в грудь, живот и лицо, а затем скрылся. Очевидец нападения вызвал скорую помощь, женщина сейчас находится в реанимации.
Полицейским удалось установить лично подозреваемого, утром в среду его автомобиль был замечен в городе Волжский. По данным ГУ МВД, сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но злоумышленник этого не сделал, полиции удалось заблокировать его возле шлюзового канала Волжской ГЭС.
"Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, намереваясь скрыться вплавь, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", - сообщили в полиции.
СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.
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