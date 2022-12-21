https://ria.ru/20221221/pogonya-1840326680.html

Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине

Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине - РИА Новости, 21.12.2022

Под Волгоградом напавший на девушку попытался "уплыть" от погони на машине

Подозреваемый в нападении с ножом на свою бывшую девушку попытался "уплыть" на автомобиле от погони в канале у Волжской ГЭС в Волгоградской области, однако был... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:28

2022-12-21T17:28

2022-12-21T17:28

происшествия

волжский

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

волжская гэс

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ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на свою бывшую девушку попытался "уплыть" на автомобиле от погони в канале у Волжской ГЭС в Волгоградской области, однако был задержан полицейскими, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. По данным СК, вечером во вторник ранее судимый 41-летний житель Волжского пришел домой к своей бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Так как в квартире был маленький ребенок, мужчина предложил выйти на улицу, где он на нее напал. По информации СК, он ударил ее несколько раз ножом в грудь, живот и лицо, а затем скрылся. Очевидец нападения вызвал скорую помощь, женщина сейчас находится в реанимации. Полицейским удалось установить лично подозреваемого, утром в среду его автомобиль был замечен в городе Волжский. По данным ГУ МВД, сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но злоумышленник этого не сделал, полиции удалось заблокировать его возле шлюзового канала Волжской ГЭС. "Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, намереваясь скрыться вплавь, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", - сообщили в полиции. СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.

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волжский

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, волжский, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волжская гэс, гибдд мвд рф