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Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине
Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ может говорить о переговорах по Украине только при "признании существующих реалий". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:01
2022-12-21T12:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ может говорить о переговорах по Украине только при "признании существующих реалий"."Мы неоднократно заявляли, что мы только можем говорить о переговорах при признании реалий, существующих на сегодня... По-другому мы не видим возможность начала переговоров", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии.Матвиенко подчеркнула, что не видит возможности в ближайшее время начать переговорный процесс, но добавила, что "это не от нас зависит".
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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
12:01 21.12.2022 (обновлено: 12:22 21.12.2022)
 
Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине

Матвиенко: Россия допускает переговоры по Украине только при признании текущих реалий

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ может говорить о переговорах по Украине только при "признании существующих реалий".
"Мы неоднократно заявляли, что мы только можем говорить о переговорах при признании реалий, существующих на сегодня... По-другому мы не видим возможность начала переговоров", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Матвиенко подчеркнула, что не видит возможности в ближайшее время начать переговорный процесс, но добавила, что "это не от нас зависит".
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 12:06Специальная военная операция на Украине
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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