https://ria.ru/20221221/peregovory-1840201161.html

Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине

Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ может говорить о переговорах по Украине только при "признании существующих реалий". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:01

2022-12-21T12:01

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ может говорить о переговорах по Украине только при "признании существующих реалий"."Мы неоднократно заявляли, что мы только можем говорить о переговорах при признании реалий, существующих на сегодня... По-другому мы не видим возможность начала переговоров", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии.Матвиенко подчеркнула, что не видит возможности в ближайшее время начать переговорный процесс, но добавила, что "это не от нас зависит".

https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840203035.html

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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф