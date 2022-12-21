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Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными - РИА Новости, 21.12.2022
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Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными
Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными - РИА Новости, 21.12.2022
Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал российско-китайские переговоры полезными. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:43
2022-12-21T11:37
в мире
дмитрий медведев
си цзиньпин
россия
пекин
китай
единая россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал российско-китайские переговоры полезными. Медведев посетил Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Он поздравил его с переизбранием, сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации, а также международную проблематику - конфликт на Украине. "Эти переговоры были весьма полезными", - сказал зампредседателя Совбеза РФ."Мы обсудили вопросы… двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию, многое другое", - пояснил он.
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в мире, дмитрий медведев, си цзиньпин, россия, пекин, китай, единая россия
В мире, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Россия, Пекин, Китай, Единая Россия
10:43 21.12.2022 (обновлено: 11:37 21.12.2022)
 
Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными

Зампред Совбеза Медведев назвал прошедшие переговоры с Си Цзиньпином полезными

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Пекине с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. 21 декабря 2022
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Пекине с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Пекине с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. 21 декабря 2022
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал российско-китайские переговоры полезными.
Медведев посетил Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Он поздравил его с переизбранием, сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации, а также международную проблематику - конфликт на Украине.
"Эти переговоры были весьма полезными", - сказал зампредседателя Совбеза РФ.
"Мы обсудили вопросы… двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию, многое другое", - пояснил он.
Кадры встречи Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Вчера, 10:32
Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина
 
В миреДмитрий МедведевСи ЦзиньпинРоссияПекинКитайЕдиная Россия
 
 
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