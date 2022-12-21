https://ria.ru/20221221/peregovory-1840174784.html

Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными

Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными - РИА Новости, 21.12.2022

Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал российско-китайские переговоры полезными. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:43

2022-12-21T10:43

2022-12-21T11:37

в мире

дмитрий медведев

си цзиньпин

россия

пекин

китай

единая россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал российско-китайские переговоры полезными. Медведев посетил Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Он поздравил его с переизбранием, сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации, а также международную проблематику - конфликт на Украине. "Эти переговоры были весьма полезными", - сказал зампредседателя Совбеза РФ."Мы обсудили вопросы… двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию, многое другое", - пояснил он.

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россия

пекин

китай

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Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, си цзиньпин, россия, пекин, китай, единая россия