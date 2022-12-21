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Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество - РИА Новости, 21.12.2022
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Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество
Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество - РИА Новости, 21.12.2022
Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности об активизации сотрудничества между... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:56
2022-12-21T11:36
си цзиньпин
китай
россия
единая россия
дмитрий медведев
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями, сообщили в секретариате российского Совбеза. Медведев во главе делегации партии "Единая Россия" 20-21 декабря посетил Пекин с официальным визитом по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая. "Медведев и Си Цзиньпин… достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями в контексте поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сообщили в секретариате. Переговоры с Си Цзиньпином стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая за период с начала пандемии, а также после проведения в октябре 2022 года ХХ съезда КПК.
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си цзиньпин, китай, россия, единая россия, дмитрий медведев, москва
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Москва
10:56 21.12.2022 (обновлено: 11:36 21.12.2022)
 
Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество

Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать сотрудничество "Единой России" и КПК

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 21 декабря 2022
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 21 декабря 2022
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МОСКВА, 21 дек - РИА новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями, сообщили в секретариате российского Совбеза.
Медведев во главе делегации партии "Единая Россия" 20-21 декабря посетил Пекин с официальным визитом по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Кадры встречи Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Вчера, 10:32
Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина
"Медведев и Си Цзиньпин… достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями в контексте поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сообщили в секретариате.
Переговоры с Си Цзиньпином стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая за период с начала пандемии, а также после проведения в октябре 2022 года ХХ съезда КПК.
Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 08:00
Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность
 
Си ЦзиньпинКитайРоссияЕдиная РоссияДмитрий МедведевМосква
 
 
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