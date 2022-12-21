10:56 21.12.2022 (обновлено: 11:36 21.12.2022)
Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество
Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать сотрудничество "Единой России" и КПК
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 21 декабря 2022
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 21 декабря 2022
МОСКВА, 21 дек - РИА новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями, сообщили в секретариате российского Совбеза.
Медведев во главе делегации партии "Единая Россия" 20-21 декабря посетил Пекин с официальным визитом по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Вчера, 10:32Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина
"Медведев и Си Цзиньпин… достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями в контексте поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сообщили в секретариате.
Переговоры с Си Цзиньпином стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая за период с начала пандемии, а также после проведения в октябре 2022 года ХХ съезда КПК.