https://ria.ru/20221221/partii-1840178480.html

Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество

Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество - РИА Новости, 21.12.2022

Медведев и Си Цзиньпин договорились активизировать партийное сотрудничество

Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности об активизации сотрудничества между... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:56

2022-12-21T10:56

2022-12-21T11:36

си цзиньпин

китай

россия

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 дек - РИА новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями, сообщили в секретариате российского Совбеза. Медведев во главе делегации партии "Единая Россия" 20-21 декабря посетил Пекин с официальным визитом по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая. "Медведев и Си Цзиньпин… достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями в контексте поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сообщили в секретариате. Переговоры с Си Цзиньпином стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая за период с начала пандемии, а также после проведения в октябре 2022 года ХХ съезда КПК.

https://ria.ru/20221221/poslanie-1840172306.html

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китай

россия

москва

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