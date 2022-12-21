https://ria.ru/20221221/parki-1840189802.html
В парках Москвы начнутся новогодние программы
В парках Москвы начнутся новогодние программы - РИА Новости, 21.12.2022
В парках Москвы начнутся новогодние программы
Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:10
2022-12-21T13:10
2022-12-21T13:10
туризм
туризм
новости - туризм
москва
новый год
"сокольники"
наталья сергунина
туристы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы, всего планируется более 200 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. "Предновогодние программы проведут десятки городских парков. Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В столичном департаменте культуры рассказали, что всего запланировано более 200 мероприятий, которые пройдут с 23 по 30 декабря. На некоторые события необходимо заранее зарегистрироваться. Так, мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Царицыно", парках "Сокольники", Бабушкинский, Таганский, "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Новый год, "Сокольники", Наталья Сергунина, туристы, куда поехать в выходные, куда сходить , Новости культуры
В парках Москвы начнутся новогодние программы
Более 200 предновогодних мероприятий пройдут в парках Москвы с 23 по 30 декабря