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В парках Москвы начнутся новогодние программы - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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В парках Москвы начнутся новогодние программы
В парках Москвы начнутся новогодние программы - РИА Новости, 21.12.2022
В парках Москвы начнутся новогодние программы
Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:10
2022-12-21T13:10
туризм
туризм
новости - туризм
москва
новый год
"сокольники"
наталья сергунина
туристы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы, всего планируется более 200 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. "Предновогодние программы проведут десятки городских парков. Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В столичном департаменте культуры рассказали, что всего запланировано более 200 мероприятий, которые пройдут с 23 по 30 декабря. На некоторые события необходимо заранее зарегистрироваться. Так, мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Царицыно", парках "Сокольники", Бабушкинский, Таганский, "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду и других.
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туризм, новости - туризм, москва, новый год, "сокольники", наталья сергунина, туристы, куда поехать в выходные, куда сходить , новости культуры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Новый год, "Сокольники", Наталья Сергунина, туристы, куда поехать в выходные, куда сходить , Новости культуры
13:10 21.12.2022
 
В парках Москвы начнутся новогодние программы

Более 200 предновогодних мероприятий пройдут в парках Москвы с 23 по 30 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетительница на катке "Лед" в парке "Сокольники"
Посетительница на катке Лед в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы, всего планируется более 200 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Предновогодние программы проведут десятки городских парков. Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В столичном департаменте культуры рассказали, что всего запланировано более 200 мероприятий, которые пройдут с 23 по 30 декабря. На некоторые события необходимо заранее зарегистрироваться.
Так, мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Царицыно", парках "Сокольники", Бабушкинский, Таганский, "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду и других.
Посетители предновогодней ГУМ-Ярмарки катаются на карусели на Красной площади. Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваНовый год"Сокольники"Наталья Сергунинатуристыкуда поехать в выходныекуда сходитьНовости культуры
 
 
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