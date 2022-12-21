https://ria.ru/20221221/parki-1840189802.html

В парках Москвы начнутся новогодние программы

В парках Москвы начнутся новогодние программы - РИА Новости, 21.12.2022

В парках Москвы начнутся новогодние программы

Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:10

2022-12-21T13:10

2022-12-21T13:10

туризм

туризм

новости - туризм

москва

новый год

"сокольники"

наталья сергунина

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132336/06/1323360645_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f096a4e5f0490821d9481bc64e3d4a8c.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные парки приглашают на предновогоднюю программу, с 23 по 30 декабря москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы, всего планируется более 200 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. "Предновогодние программы проведут десятки городских парков. Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В столичном департаменте культуры рассказали, что всего запланировано более 200 мероприятий, которые пройдут с 23 по 30 декабря. На некоторые события необходимо заранее зарегистрироваться. Так, мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Царицыно", парках "Сокольники", Бабушкинский, Таганский, "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду и других.

https://ria.ru/20221220/moskva-1840053719.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, москва, новый год, "сокольники", наталья сергунина, туристы, куда поехать в выходные, куда сходить , новости культуры