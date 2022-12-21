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Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840282773.html
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:50
2022-12-21T15:50
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность", - сообщил он. По его оценке, спецоперация дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных Сил.
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сергей шойгу, безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
15:50 21.12.2022
 
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу

Шойгу: российское оружие подтвердило исключительную надежность и эффективность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность", - сообщил он.
По его оценке, спецоперация дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных Сил.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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