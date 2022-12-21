https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840282773.html

Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу

Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022

Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу

Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:50

2022-12-21T15:50

2022-12-21T15:50

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность", - сообщил он. По его оценке, спецоперация дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных Сил.

https://ria.ru/20221221/postavki-1840213129.html

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сергей шойгу, безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф