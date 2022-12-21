https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных - РИА Новости, 21.12.2022
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:42
2022-12-21T15:42
2022-12-21T15:42
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных
Шойгу: за время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих