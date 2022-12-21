https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html

За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных

За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных - РИА Новости, 21.12.2022

За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных

За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:42

2022-12-21T15:42

2022-12-21T15:42

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, сергей шойгу, россия