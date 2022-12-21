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За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных - РИА Новости, 21.12.2022
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:42
2022-12-21T15:42
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих", - сказал Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
15:42 21.12.2022
 
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных

Шойгу: за время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России в Херсонской области
Военнослужащий ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих", - сказал Шойгу.
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