https://ria.ru/20221221/okruga-1840283507.html

Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа

Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа

В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:52

2022-12-21T15:52

2022-12-21T16:10

безопасность

вооруженные силы рф

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.

https://ria.ru/20221221/kinzhal-1840290403.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)