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Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа
Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа
В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:52
2022-12-21T15:52
2022-12-21T16:10
безопасность
вооруженные силы рф
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:52 21.12.2022 (обновлено: 16:10 21.12.2022)
Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа
Шойгу в ответ на расширение НАТО поручил создать Московский и Ленинградский военные округа
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.