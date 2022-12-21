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ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за четыре минуты
ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за четыре минуты - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за четыре минуты
Украинские войска за четыре минуты выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:13
2022-12-21T11:13
2022-12-21T11:13
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в 10.57 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/poteri-1840178067.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за четыре минуты
Представительство ДНР: ВСУ за четыре минуты выпустили по Донецку девять снарядов