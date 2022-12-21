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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив 234 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:25
2022-12-21T09:25
2022-12-21T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив 234 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 234 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем казались районы десяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Жованка, Майорск, Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Троицкое, Макеевка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 52 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию региона 58 раз за сутки