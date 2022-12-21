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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/obstrel-1840160888.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив 234 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:25
2022-12-21T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив 234 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 234 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем казались районы десяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Жованка, Майорск, Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Троицкое, Макеевка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 52 обстрела.
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:25 21.12.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию региона 58 раз за сутки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив 234 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 234 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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13 декабря, 08:00
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Под огнем казались районы десяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Жованка, Майорск, Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Троицкое, Макеевка.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 52 обстрела.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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