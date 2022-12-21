https://ria.ru/20221221/neft-1840349518.html
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 21.12.2022
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"
Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:38
2022-12-21T18:38
2022-12-21T18:38
экономика
роберт хабек
николай токарев
цены на нефть
казахстан
германия
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транснефть
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская сторона заверила, что Берлин может рассчитывать на эти поставки. "Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" - ред.)"... Однако мы сами не можем быть уверены в этом – как показал пример с поставками газа", - сказал Хабек журналистам, комментируя вопрос о транспортировке казахской нефти по нефтепроводу "Дружба". Заявление министра в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Министр подчеркнул, что Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы. "И совершенно логично, что нефть (из Казахстана - ред.) течёт через российский трубопровод", - добавил он. Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.
https://ria.ru/20221220/transneft-1839893485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роберт хабек, николай токарев, цены на нефть, казахстан, германия, берлин (город), транснефть
Экономика, Роберт Хабек, Николай Токарев, Цены на нефть, Казахстан, Германия, Берлин (город), Транснефть
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"
Казахстан заверил Германию, что страна может рассчитывать на поставки нефти по "Дружбе"
БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости.
Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская сторона заверила, что Берлин может рассчитывать на эти поставки
.
"Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" - ред.)"... Однако мы сами не можем быть уверены в этом – как показал пример с поставками газа", - сказал Хабек журналистам, комментируя вопрос о транспортировке казахской нефти по нефтепроводу "Дружба". Заявление министра в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Министр подчеркнул, что Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы. "И совершенно логично, что нефть (из Казахстана - ред.) течёт через российский трубопровод", - добавил он.
Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.
Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.