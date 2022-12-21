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Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 21.12.2022
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Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 21.12.2022
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"
Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:38
2022-12-21T18:38
экономика
роберт хабек
николай токарев
цены на нефть
казахстан
германия
берлин (город)
транснефть
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская сторона заверила, что Берлин может рассчитывать на эти поставки. "Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" - ред.)"... Однако мы сами не можем быть уверены в этом – как показал пример с поставками газа", - сказал Хабек журналистам, комментируя вопрос о транспортировке казахской нефти по нефтепроводу "Дружба". Заявление министра в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Министр подчеркнул, что Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы. "И совершенно логично, что нефть (из Казахстана - ред.) течёт через российский трубопровод", - добавил он. Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.
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экономика, роберт хабек, николай токарев, цены на нефть, казахстан, германия, берлин (город), транснефть
Экономика, Роберт Хабек, Николай Токарев, Цены на нефть, Казахстан, Германия, Берлин (город), Транснефть
18:38 21.12.2022
 
Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"

Казахстан заверил Германию, что страна может рассчитывать на поставки нефти по "Дружбе"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская сторона заверила, что Берлин может рассчитывать на эти поставки.
"Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" - ред.)"... Однако мы сами не можем быть уверены в этом – как показал пример с поставками газа", - сказал Хабек журналистам, комментируя вопрос о транспортировке казахской нефти по нефтепроводу "Дружба". Заявление министра в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Министр подчеркнул, что Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы. "И совершенно логично, что нефть (из Казахстана - ред.) течёт через российский трубопровод", - добавил он.
Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.
Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 07:51
"Транснефть" получила от Польши и Германии заявку на прокачку по "Дружбе"
 
ЭкономикаРоберт ХабекНиколай ТокаревЦены на нефтьКазахстанГерманияБерлин (город)Транснефть
 
 
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