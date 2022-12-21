https://ria.ru/20221221/neft-1840349518.html

Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"

Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 21.12.2022

Казахстан пообещал Германии поставки нефти по "Дружбе"

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:38

2022-12-21T18:38

2022-12-21T18:38

экономика

роберт хабек

николай токарев

цены на нефть

казахстан

германия

берлин (город)

транснефть

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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Глава минэкономики Германии Роберт Хабек обсуждал с министром экономики Казахстана поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ, по его словам, казахская сторона заверила, что Берлин может рассчитывать на эти поставки. "Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" - ред.)"... Однако мы сами не можем быть уверены в этом – как показал пример с поставками газа", - сказал Хабек журналистам, комментируя вопрос о транспортировке казахской нефти по нефтепроводу "Дружба". Заявление министра в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Министр подчеркнул, что Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы. "И совершенно логично, что нефть (из Казахстана - ред.) течёт через российский трубопровод", - добавил он. Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.

https://ria.ru/20221220/transneft-1839893485.html

казахстан

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, роберт хабек, николай токарев, цены на нефть, казахстан, германия, берлин (город), транснефть