https://ria.ru/20221221/natsenki-1840351792.html
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости
Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:46
2022-12-21T18:46
2022-12-21T18:47
дмитрий патрушев
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", - сказано в постановлении.
https://ria.ru/20221221/nalog-1840336589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий патрушев, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Дмитрий Патрушев, Россия, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
18:46 21.12.2022 (обновлено: 18:47 21.12.2022)
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости
Госдума рекомендовала правительству ограничить наценки на продукты первой необходимости