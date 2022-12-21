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Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости - РИА Новости, 21.12.2022
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Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости
Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:46
2022-12-21T18:47
дмитрий патрушев
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", - сказано в постановлении.
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дмитрий патрушев, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Дмитрий Патрушев, Россия, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
18:46 21.12.2022 (обновлено: 18:47 21.12.2022)
 
Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости

Госдума рекомендовала правительству ограничить наценки на продукты первой необходимости

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
"Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", - сказано в постановлении.
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