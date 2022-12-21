https://ria.ru/20221221/natsenki-1840351792.html

Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости

Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости - РИА Новости, 21.12.2022

Госдума рекомендовала ограничить наценки на продукты первой необходимости

Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:46

2022-12-21T18:46

2022-12-21T18:47

дмитрий патрушев

россия

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", - сказано в постановлении.

https://ria.ru/20221221/nalog-1840336589.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

дмитрий патрушев, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)