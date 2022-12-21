Рейтинг@Mail.ru
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/nato-1840277773.html
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу
В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:37
2022-12-21T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/66/1480856633_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_e3e1c332188301fd77125e7dbffb2d6e.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/66/1480856633_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_02923dd91ecd47e825d1c88a3396d37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:37 21.12.2022 (обновлено: 15:38 21.12.2022)
 
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу

Шойгу: на Киев работают 500 западных спутников, в зоне спецоперации находятся офицеры НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время обучения по методике НАТО
Украинские военнослужащие во время обучения по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Украинские военнослужащие во время обучения по методике НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения", - сообщил Шойгу.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала