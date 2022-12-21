https://ria.ru/20221221/nato-1840277773.html

На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу

На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022

На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу

В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:37

2022-12-21T15:37

2022-12-21T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)