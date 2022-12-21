https://ria.ru/20221221/nato-1840277773.html
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу
В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:37
2022-12-21T15:37
2022-12-21T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В зоне боевых действий на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на Киев работает более 500 спутников США и НАТО, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения", - сообщил Шойгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:37 21.12.2022 (обновлено: 15:38 21.12.2022)
На Киев работают более 500 спутников США и НАТО, заявил Шойгу
Шойгу: на Киев работают 500 западных спутников, в зоне спецоперации находятся офицеры НАТО