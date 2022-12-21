https://ria.ru/20221221/nalog-1840336589.html

Госдума предложила освободить от налогов аграриев новых регионов России

Госдума предложила освободить от налогов аграриев новых регионов России - РИА Новости, 21.12.2022

Госдума предложила освободить от налогов аграриев новых регионов России

Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопросы об освобождении от налогов аграриев ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также о введении... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:49

2022-12-21T17:49

2022-12-21T17:49

экономика

дмитрий патрушев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

херсонская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопросы об освобождении от налогов аграриев ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также о введении льготного режима налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с этими территориями. Соответствующие рекомендации содержатся в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рассмотреть вопрос освобождения от уплаты налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, а также введения льготного режима налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в регионах, граничащих с указанными субъектами Российской Федерации", - говорится в постановлении. Помимо этого, Госдума предлагает кабмину рассмотреть возможность дополнительного снижения тарифов на перевозку сельхозпродукции железнодорожным транспортом. Депутаты также предлагают рассмотреть вопрос об освобождении аграриев РФ "от уплаты входящих в стоимость дизельного топлива акцизов в объемах, необходимых для работы сельскохозяйственной техники (в том числе тракторов, комбайнов), ввиду того что указанная техника не осуществляет перемещение по автомобильным дорогам общего пользования".

https://ria.ru/20221202/nalogi-1835783077.html

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экономика, дмитрий патрушев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), херсонская область , запорожская область