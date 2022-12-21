Рейтинг@Mail.ru
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/nagrady-1840272056.html
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу
За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:27
2022-12-21T15:43
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840279817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_de3297eae1ab519fd6e111e34cf809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:27 21.12.2022 (обновлено: 15:43 21.12.2022)
 
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что за время спецоперации 120 человек получили звание Героя России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.
Военнослужащие во время подготовки - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
Минобороны прокомментировало частичную мобилизацию в России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала