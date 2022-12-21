https://ria.ru/20221221/nagrady-1840272056.html

За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу

За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022

За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу

За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:27

2022-12-21T15:27

2022-12-21T15:43

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840279817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)