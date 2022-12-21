https://ria.ru/20221221/nagrady-1840272056.html
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу
За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:27
2022-12-21T15:27
2022-12-21T15:43
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За период СВО госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840279817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:27 21.12.2022 (обновлено: 15:43 21.12.2022)
За время спецоперации Героями России стали 120 человек, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что за время спецоперации 120 человек получили звание Героя России