https://ria.ru/20221221/msp-1840162420.html

Регионы поддержали запуск цифрового профиля предпринимателя на МСП.РФ

Регионы поддержали запуск цифрового профиля предпринимателя на МСП.РФ - РИА Новости, 21.12.2022

Регионы поддержали запуск цифрового профиля предпринимателя на МСП.РФ

Запуск на платформе МСП.РФ цифрового профиля предпринимателя обеспечит ускоренное получение бизнесом мер государственной поддержки, считают руководители... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:00

2022-12-21T10:00

2022-12-21T10:00

экономика

корпорация мсп

александр бречалов

антон алиханов

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запуск на платформе МСП.РФ цифрового профиля предпринимателя обеспечит ускоренное получение бизнесом мер государственной поддержки, считают руководители российских регионов.Такое мнение высказали, в частности, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Удмуртии Александр Бречалов, говорится в релизе Корпорации МСП, размещенном на сайте Цифровой платформы. Как считает Алиханов, перевод обмена данными в онлайн-режим позволит сократить временные издержки и сконцентрироваться на бизнес-процессах. "Новый механизм позволит организациям малого и среднего бизнеса ускорить получение мер поддержки от государства, компаниям не придется тратить свое время на оценку соответствия условиям их предоставления, а потом еще и на сбор документов. Для предпринимателей с введением цифрового профиля процесс становится простым и удобным. Поддержка будет быстрее доходить до бизнеса", - отметил губернатор, слова которого приводятся в релизе.В свою очередь, Бречалов уверен, что цифровой профиль предпринимателя – это шаг вперед по пути совершенствования мер государственной поддержки, которые станут ближе и удобнее для бизнеса."Во-первых, значительно сокращается время на поиск подходящих мер; а во-вторых, упрощается сама процедура предоставления. При этом малый бизнес сможет получить поддержку как по федеральным, так и региональным программам. В Удмуртии предприниматели имеют широкий доступ к консультационным, образовательным, грантовым и финансовым мерам поддержки. Например, только в этом году бизнес Удмуртии привлек порядка 10 миллиардов рублей льготных кредитных средств, за счет займов, гарантий, компенсаций по кредитным ставкам. Уверен, что с новой платформой мы сможем увеличить скорость и объемы выдачи", - сказал глава Удмуртии.Запуск цифрового профиля призван упростить малому и среднему бизнесу доступ к мерам господдержки и предоставить проактивный подбор региональных и федеральных программ и услуг. Например, из анкеты на получение кредита удастся исключить более 50 полей, а время заполнения заявки на кредит снизится с одного дня до 15 минут.Как рассказал ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для наполнения цифрового профиля предпринимателю необходимо дать свое согласие в личном кабинете на платформе МСП.РФ. После этого от госорганов автоматически поступят все нужные сведения, которые затем будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221220/tury-1840019173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, корпорация мсп, александр бречалов, антон алиханов, александр исаевич, россия