https://ria.ru/20221221/mongoliya-1840147696.html

Протестующие в Монголии поступили мудро, заявил экс-чиновник

Протестующие в Монголии поступили мудро, заявил экс-чиновник - РИА Новости, 21.12.2022

Протестующие в Монголии поступили мудро, заявил экс-чиновник

Участники протестов против масштабных хищений угля в Монголии не поддались на провокации, проявили мудрость, их действия можно рассматривать как поддержку... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T06:16

2022-12-21T06:16

2022-12-21T10:26

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УЛАН-БАТОР, 21 дек - РИА Новости. Участники протестов против масштабных хищений угля в Монголии не поддались на провокации, проявили мудрость, их действия можно рассматривать как поддержку правительства, инициировавшего антикоррупционные расследования, заявил в интервью РИА Новости экс-заместитель министра финансов Монголии (2010-2012), исполнительный директор финансовой группы ARD Ганхуяг Чулуун. Финансист дал интервью РИА Новости в преддверии назначенных на 21 декабря слушаний в парламенте Монголии по делу о масштабных хищениях при экспорте каменного угля. Сообщения о злоупотреблениях вызвали массовые акции протеста, которые с начала декабря проходят перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба составляет от 1,8 миллиарда до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель руководителя следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в соцсетях, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщал портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Республике Корея. "Сама демонстрация продолжается уже более двух недель. Но зима в Монголии очень холодная, а сейчас - Новый год, к тому же правительство и парламент приступили к выполнению первых требований протестующих, поэтому накал протеста стал ослабевать", - заявил экс-замминистра. По его словам, нельзя отрицать, что некоторые "особо осведомленные граждане пытались повернуть демонстрацию в ложном направлении, начать революцию". "Но монголы оказались умны в том, что не поддались", - отметил он. "Сегодня некоторые участники демонстрации говорят о немедленном аресте и расстреле подозреваемых в краже или об установлении прямой президентской власти. Такие вредители сами сеют недоверие народа. Но демонстрация достигла своего главного результата", - подчеркнул он. Протесты продолжаются, но на сегодняшний день ситуация стабилизировалась в ненасильственной форме, поясняет Чулуун. "Я хотел бы поздравить руководителей правоохранительных органов и правительства с тем, что они вывели протест на нынешний уровень, вступив в конструктивные переговоры и предприняв конкретные ответные действия. Это успех. Мы не должны повторить горькие события 1 июля 2008 года (когда в Улан-Баторе произошли столкновения между сторонниками оппозиции и правоохранительными органами, пят человек погибли, около 400 были ранены - ред.). Это коренной интерес Монголии, и любые действия, которые угрожают нашему самому ценному, нашей свободе и независимости, должны быть остановлены. Я думаю, что наша нынешняя власть смогла очень правильно и мудро подойти к этому вопросу. А молодые люди из числа протестующих показали себя умными и острожными", - отметил он. Он подчеркнул, что антикоррупционное расследование инициировано командой премьера Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ и фактически протестующие выражают им поддержку. "Насколько я понимаю, эта демонстрация проводится в поддержку политики действующей власти. Это правительство и сам его глава Оюун-Эрдэнэ подняли проблему "Банка развития" и хищений угля, чтобы бороться с воровством, на эти места назначены полномочные представители. И это правительство начало борьбу с теми, кто воровал… Люди вышли на улицы, чтобы поддержать эти решения. Правительства должны быть стабильными. Мы должны сохранить это правительство", - добавил Чулуун. Читайте полный текст интервью Ганхуяга Чулууна >>

https://ria.ru/20221221/mongoliya-1840147554.html

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в мире, халтмаагийн баттулга, улан-батор, монголия, ard, банк "развитие"