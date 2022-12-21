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Экс-замминистра финансов Монголии: хищения угля – лишь верхушка айсберга

Экс-замминистра финансов Монголии: хищения угля – лишь верхушка айсберга - РИА Новости, 21.12.2022

Экс-замминистра финансов Монголии: хищения угля – лишь верхушка айсберга

С начала декабря в столице Монголии Улан-Баторе проходят массовые акции протеста граждан, обеспокоенных ходом расследования масштабных хищений каменного угля... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:00

2022-12-21T09:00

2022-12-21T09:21

интервью

халтмаагийн баттулга

монголия

китай

россия

банк "развитие"

ard

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С начала декабря в столице Монголии Улан-Баторе проходят массовые акции протеста граждан, обеспокоенных ходом расследования масштабных хищений каменного угля при его экспорте в Китай. Ущерб от схемы, по оценкам монгольских СМИ, может составлять до 13 миллиардов долларов. Агентство по борьбе с коррупцией Монголии заявило, что с угольным делом связаны высшие должностные лица, в том числе, экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. В парламенте Монголии на 21 декабря назначены слушания о ходе расследования. Ганхуяг Чулуун, заместитель министра финансов Монголии в 2010-2012 годах, исполнительный директор финансовой группы ARD, член Монгольской Народной Партии в интервью РИА Новости рассказал, что считает необходимым проведение приватизации крупных государственных компаний и раздачу акций гражданам страны. Он также высказался за конституционную реформу и партнерские связи с Китаем и Россией.— Каковы ваши впечатления от событий последних двух недель и протестов, начавшихся из-за хищений угля? По вашему мнению, каковы главные причины происходящего?— Думаю, что самая продолжительная демонстрация против хищений угля в истории Монголии — это пик народного гнева и недовольства разгулом коррупции и взяточничества в нашем обществе. Демонстрация проходит очень резко, совпадая с эпохой после COVID-19, военной проблемой нашего северного соседа, падением монгольского тугрика и экономическим кризисом. В результате само правительство показало, что надо срочно бороться с коррупцией, торговлей должностями, проблемами нашей избирательной системы и системы финансирования партий. Существует срочная необходимость внесения поправок в Конституцию.В целом, считаю, что и правительство, и президент, и Великий Государственный Хурал получили четкий сигнал, знаменующий собой начало большой реформы. Если сами власти не будут соответствовать их стандартам, гнев народа приведет к большой нестабильности в обществе и может представлять большой риск для страны. Но я вижу происходящее в положительном ключе: это принесет положительные изменения в долгосрочной перспективе.Какие изменения произойдут в среднесрочной и краткосрочной перспективе, так это то, что будет усилена ответственность для тех, кто причастен к коррупции. Служебные нарушения и коррупционные преступления больше не рассматриваются в упрощенном порядке. Должностные лица, совершившие коррупционное преступление, будут пожизненно лишены права занимать государственные должности и приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет. Эти важные решения были приняты парламентом в очень короткие сроки.Я вижу, что в нашей системе управления государственным имуществом произойдут большие изменения. Управление госимуществом станет прозрачным, будут созданы фонды благосостояния, о которых говорили многие годы. Будет усилена приватизация государственных компаний. Судя по всему, сдвинется вопрос регистрации акций компании "Эрдэнэс Таван-Толгой" (государственная угледобывающая компания – ред.), чтобы раздать их гражданам. Кроме того, считаю, станет ясной судьба 30-40 стратегически важных месторождений и государственных промышленных объектов, таких как Эрдэнэт и Монголсортцветмет. Считаю, что это будет иметь более позитивные последствия для нашей экономики.— Насколько сложной была схема хищений? О ней стало известно только сейчас, и это вызвало такое народное возмущение, а раньше никто ничего не замечал?— Мы это подозревали и критиковали. Долгие годы граждане считали, что это домыслы, что такого не может быть, но теперь проблема стала очевидной. Весной сам премьер-министр раскрыл коррупционную схему в "Банке развития", и в обществе это вызвало резонанс. Когда вскрылась проблема компании "Эрдэнэс Таван-Толгой", где происходило хищение, это вызвало большое недовольство народа.Если бы этого не произошло, думаю, высокопоставленным чиновникам можно было и далее ни на что не обращать внимания и разбрасываться деньгами. Но действия Оюун-Эрдэнэ (Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ – премьер-министр Монголии – ред.) и Амарбаясгалана (управляющий делами правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан – ред.) в отношении компаний "Банк развития", "Эрдэнэс Таван-Толгой" и "Эрдэнэт" все раскрыли. Однако эти проблемы — только верхушка айсберга. За этим скрывается нечто еще более ужасное. Железная дорога, тендеры, оффтейк-контракты, автоперевозки угля, пограничный контроль и таможенные вопросы, которые обсуждаются уже много лет!В течение многих лет мы задавались вопросом, кто покупает роскошные автомобили, проезжающие по этой улице, и строящиеся чрезвычайно дорогие здания. Вот как решается эта головоломка. Все это делалось тайком.Как правило, на государственных предприятиях начальники включают своих людей в правление, назначают своих людей исполнительными директорами, и эти люди нанимают своих людей. Объявляемые тендеры отдаются связанным компаниям и превышают рыночную цену в три-четыре раза. В конце концов, сообщается, что на таможне регистрируются пустые углевозы, а на самом деле огромное количество угля контрабандой вывозится на юг (в Китай – ред.) в рамках заговора, где вместе с сообщниками создают китайские компании.Мы поймали конец ниточки, в которой уголь передается своим китайским компаниям по очень низкой цене, а затем продается по рыночной цене. Клубок нужно распутывать дальше. К сожалению, "айсберг" сбегает. Газеты пишут, что наш бывший президент уехал за границу. Думаю, что люди, замешанные в этом деле, должны вернуться в Монголию и дать показания.— Как вы оцениваете ответные действия властей на требования протестующих – начало расследования, задержания соучастников хищения, диалог с народом? Почему после этих мер протесты не прекращаются?— Сама демонстрация продолжается уже более двух недель. Но зима в Монголии очень холодная, а сейчас Новый год, к тому же правительство и парламент приступили к выполнению первых требований протестующих, поэтому накал протеста стал ослабевать.Однако нельзя отрицать, что некоторые особо осведомленные граждане пытались повернуть демонстрацию в ложном направлении, начать революцию. Но монголы оказались умны в том, что не поддались.Сегодня некоторые участники демонстрации говорят о немедленном аресте и расстреле подозреваемых в краже или об установлении прямой президентской власти. Такие вредители сеют недоверие народа. Но демонстрация достигла своего главного результата.— Двадцать первого декабря должны пройти открытые слушания по вопросу транспортировки и экспорта угля в парламенте Монголии, какие ожидания связаны с этим? Ваш прогноз, эти слушания помогут разрешению ситуации? Какие, на ваш взгляд, шаги должен совершить парламент?— То, что даст результат в кратчайшие сроки после слушаний, — это изменения в системе управления государственным имуществом и приватизация государственных компаний. Первый шаг — зарегистрировать акции "Эрдэнэс Таван-Толгой" на бирже на имя граждан и начать торговлю. До нового года права, которые нарушались много лет, должны быть восстановлены, а имущество должно перейти к народу.Мы должны принести богатство от поставок меди и угля всем монголам. Я хотел бы, чтобы правительство распределило определенный процент компаний "Эрдэнэт" и "Эрдэнэс Таван-Толгой" среди 3,4 миллиона живущих сегодня монголов.Важно привлечь иностранные инвестиции в экономику Монголии, которая сегодня пробуксовывает. Вопрос привлечения денег и IPO за рубежом следует отложить в сторону —это можно сделать позже после передачи собственности монголам, которые являются владельцами богатства. Как человек, работающий на фондовом рынке, я считаю, что после регистрации акций на монгольском фондовом рынке придут иностранные инвесторы, которые будут конкурировать друг с другом, увеличивая стоимость компаний.Сюда приходят крупные западные компании и заинтересованные в нашем угле и меди компании из Китая, их деньги хранятся в наших банках, поэтому нет необходимости, чтобы иностранные банки приходили к нам. Так у наших банков возникает преимущество. Внося иностранные финансы и участвуя в торгах на нашем фондовом рынке, зарубежный капитал дает возможность монгольской экономике восстановиться и расти в геометрической прогрессии. Надеюсь, что разбирающиеся в экономике люди в парламенте и правительстве поддержат эти решения и оперативно примут меры.— Вы заявляли, что изменение системы государственной собственности должно коснуться 150 государственных компаний Монголии ради благосостояния граждан страны. Получится ли наладить эффективный менеджмент и справедливое распределение дивидендов? В прошлом вы были замминистра финансов, какие меры вы бы предложили для оздоровления экономики?— Приватизация очень важна для того, чтобы устранить закрытую систему воровства и грабежа государственного имущества. Правительство само по себе ничто. Нам нужно избавиться от наивной идеи, что члены победившей партии пойдут и сформируют правительство и будут управлять этими компаниями от нашего имени не просто хорошо, а лучше, чем частный сектор.Компании будут прибыльными только в том случае, если будут переданы (в частные руки – ред.). За ними будет наблюдать Комиссия по финансовому регулированию, совет директоров будет работать самостоятельно, в государственных компаниях лучшие управленческие команды работать под пристальным контролем. Когда эти компании станут прибыльными, цены на их акции возрастут. Таким образом, деньги будут циркулировать в руках граждан.В дальнейшим все прибыльные государственные компании должны быть переведены в фонд благосостояния путем реформирования Департамента политики и регулирования государственного имущества. И я считаю, что сам фонд благосостояния должен работать как Пенсионный фонд. Сегодня остро стоит вопрос пенсионной реформы. Определенные предложения по этому поводу я делал, еще когда работал в министерстве финансов. После изменения системы государственного управления произойдут позитивные изменения и в экономике Монголии, и в планировании нашего будущего. Изменив порядок, унаследованный от старой социалистической системы, когда люди беднеют, выходя на пенсию, можно будет полностью избавиться от бедности.— Как в Монголии оценивают позицию Китая, который жестко наказал своих сограждан-участников схемы хищений и делится информацией с властями Монголии?— Я не думаю, что у нас есть какие-то нерешенные вопросы в отношениях с китайской стороной. Монголия не вмешивается во внутренние дела Китая. В этой стране очень жесткая антикоррупционная политика. Я очень рад, что таким образом обе страны показывают, что ворам нет пути. Однако наши соответствующие органы должны совместно с китайской стороной решить этот вопрос раз и навсегда.Китай, как и Россия, – наш сосед. И наш крупнейший торговый партнер. Можно сказать, что экономика нашей страны почти на 100% зависит от экономики Китая. Вот почему для нас крайне важно развивать многогранные дружеские и взаимовыгодные отношения с государственным и частным сектором Китая.Китай станет крупнейшей экономикой мира в ближайшие 10-20 лет. И Монголия должна создать большие преимущества, обеспечив 100% выгоды для своих граждан. Мы должны подходить к этому очень прагматично.— Сайт вашей компании существует на монгольском, русском, китайском, английском и французском языках. Означает ли это то, что ваш бизнес одинаково открыт и России, и Китаю, и Европе, и США? Какие партнерства наиболее важны для вас и для Монголии?— У нас много компаний, а не одна. Я думаю, что мы можем поделиться своим опытом и тем, чему мы учимся, не только в Монголии, но и на международном уровне. Поэтому мы намерены выйти на рынки наших вечных соседей, России и Китая, сотрудничать с их молодежью и показывать, какую пользу мы можем им принести.Центральная Азия – рынок, который нас интересует. Ранее я руководил первой компанией из Монголии, которая инвестировала в банковский сектор Центральной Азии. Мы также были первой компанией, инвестировавшей в Китай. Основываясь на этом опыте, Финансовая группа АРД заинтересована в том, чтобы вывести на эти рынки инновационные технологии, которые лидируют в мире в области новых смарт-контрактов, блокчейна, криптовалюты и финансового сектора.Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы сделать Монголию финансовым центром, азиатской Швейцарией. "Экономика азиатского волка" по аналогии с "азиатскими экономическими тиграми", которую я запустил 15 лет назад, работает с этим видением построения экономики.— Правительство вначале пошло на силовые меры в отношении протестующих, некоторые задержаны, проходила информация о пострадавших. Как вы оцениваете эти меры? Могли ли они спровоцировать радикализацию протестов?— Сегодня все стабилизировалось. Я хотел бы поздравить руководителей правоохранительных органов и правительства с тем, что они вывели протест на нынешний уровень, вступив в конструктивные переговоры и предприняв конкретные ответные действия. Это успех. Мы не должны повторить горькие события 1 июля 2008 года (когда в Улан-Баторе произошли столкновения между сторонниками оппозиции и правоохранительными органами, пять человек погибли, около 400 были ранены – ред.). Это коренной интерес Монголии, и любые действия, которые угрожают нашему самому ценному, нашей свободе и независимости, должны быть остановлены.Я думаю, что наша нынешняя власть смогла очень правильно и мудро подойти к этому вопросу. А молодые люди из числа протестующих показали себя умными и острожными.— Согласны ли вы с утверждением некоторых СМИ, что протесты могли подогреваться из-за рубежа? Что стране угрожает так называемая "цветная революция"? Видите ли вы след иностранного вмешательства?— Безусловно, Монголия – страна с уникальным геополитическим и стратегическим положением, расположенная между двумя соседями-гигантами. Поэтому нельзя отрицать, что многие интересы исходят со стороны. Однако Монголия проводит собственную независимую политику третьего соседа, устанавливает дружественные отношения стратегического партнерства с двумя своими вечными соседями на всех уровнях, ведет взвешенную политику как суверенный член мирового сообщества. Сохранение такой политики не противоречит интересам России и Китая.Как я уже говорил, в Европе есть страна Швейцария, которая проповедует нейтралитет. Думаю, что сохранение такого нейтрального и буферного государства отвечает интересам Китая, России, США, Европы и всего человечества.Нет никаких оснований для того, чтобы нас кто-то контролировал, ни в нашей истории, ни в нашей нынешней политике, ни в нашем будущем. Самое ценное в Монголии, даже больше, чем подземные богатства, это наша свобода и независимость. И парламентская демократическая система, которую мы выбрали.— В ходе протестов звучали призывы к отставке правительства. Каковы шансы такого исхода? В целом, каков ваш прогноз развития событий по срокам и результатам протеста и расследований?— Насколько я понимаю, эта демонстрация проводится в поддержку политики действующей власти. Это правительство и сам его глава Оюун-Эрдэнэ подняли проблему "Банк развития" и хищений угля, чтобы бороться с воровством, на эти места назначены полномочные представители. И это правительство начало борьбу с теми, кто воровал: давайте сделаем это сейчас, давайте все по-другому спланируем следующие 30 лет, давайте по-другому посмотрим на будущее. Я вижу по общей картине, что люди вышли на улицы, чтобы поддержать эти решения.Правительства должны быть стабильными. Мы должны сохранить это правительство. Становится все более очевидным то, что мы должны укреплять наше парламентское правительство.Мы не думаем, что нынешняя внешняя политика Монголии изменится. Я думаю, что мы смогли доказать миру, что у нас демократическая система, в которой мы обсуждаем и исправляем собственные ошибки. Наше преимущество заключается в том, что мы можем предъявлять требования к неадекватным руководителям и привлекать их к ответственности, и мы показали, что мы свободолюбивый народ.Это главная жизненная сила и основа "экономики азиатского волка", о которой я говорил.

https://ria.ru/20221220/ugol-1839897113.html

https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838328067.html

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html

https://ria.ru/20221207/protest-1837013644.html

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

https://ria.ru/20220915/energetika-1817024578.html

https://ria.ru/20221217/mongoliya-1839366073.html

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интервью, халтмаагийн баттулга, монголия, китай, россия, банк "развитие", ard