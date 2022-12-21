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Монголии предрекли нестабильность из-за отсутствия реформ - РИА Новости, 21.12.2022
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Монголии предрекли нестабильность из-за отсутствия реформ
Монголии предрекли нестабильность из-за отсутствия реформ - РИА Новости, 21.12.2022
Монголии предрекли нестабильность из-за отсутствия реформ
Монголии нужны реформы, если их не будет, это приведет к большой нестабильности в обществе и может представлять большой риск для страны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:09
2022-12-21T10:25
в мире
халтмаагийн баттулга
монголия
улан-батор
ard
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УЛАН-БАТОР, 21 дек - РИА Новости. Монголии нужны реформы, если их не будет, это приведет к большой нестабильности в обществе и может представлять большой риск для страны, заявил в интервью РИА Новости экс-заместитель министра финансов Монголии (2010-2012), исполнительный директор финансовой группы ARD Ганхуяг Чулуун. "И правительство, и президент, и великий государственный хурал получили четкий сигнал, знаменующий собой начало большой реформы. Если сами власти не будут соответствовать их стандартам, гнев народа приведет к большой нестабильности в обществе и может представлять большой риск для страны. Но я вижу происходящее в положительном ключе: это принесет положительные изменения в долгосрочной перспективе", - заявил Чулуун. Финансист дал интервью РИА Новости в преддверии назначенных на 21 декабря слушаний в парламенте Монголии по делу о масштабных хищениях при экспорте каменного угля. Сообщения о злоупотреблениях вызвали массовые акции протеста, которые с начала декабря проходят перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба составляет от 1,8 миллиарда до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель руководителя следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в соцсетях, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщал портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Республике Корея. "В среднесрочной и краткосрочной перспективе… будет усилена ответственность, возлагаемая на тех, кто причастен к коррупции. Служебные нарушения и коррупционные преступления больше не рассматриваются в упрощенном порядке. Должностные лица, совершившие коррупционное преступление, будут пожизненно лишены права занимать государственные должности и приговорены к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет. Эти важные решения были приняты парламентом в очень короткие сроки", - заключил Чулуун. Читайте полный текст интервью Ганхуяга Чулууна &gt;&gt;
https://ria.ru/20221217/mongoliya-1839366073.html
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в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, улан-батор, ard
В мире, Халтмаагийн Баттулга, Монголия, Улан-Батор, ARD
06:09 21.12.2022 (обновлено: 10:25 21.12.2022)
 
Монголии предрекли нестабильность из-за отсутствия реформ

Экс-замминистра финансов Монголии заявил, что без реформ страну ждет нестабильность

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 21 дек - РИА Новости. Монголии нужны реформы, если их не будет, это приведет к большой нестабильности в обществе и может представлять большой риск для страны, заявил в интервью РИА Новости экс-заместитель министра финансов Монголии (2010-2012), исполнительный директор финансовой группы ARD Ганхуяг Чулуун.
"И правительство, и президент, и великий государственный хурал получили четкий сигнал, знаменующий собой начало большой реформы. Если сами власти не будут соответствовать их стандартам, гнев народа приведет к большой нестабильности в обществе и может представлять большой риск для страны. Но я вижу происходящее в положительном ключе: это принесет положительные изменения в долгосрочной перспективе", - заявил Чулуун.
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 11:50
Вице-премьер Монголии заявил о важности российских энергоресурсов
Финансист дал интервью РИА Новости в преддверии назначенных на 21 декабря слушаний в парламенте Монголии по делу о масштабных хищениях при экспорте каменного угля. Сообщения о злоупотреблениях вызвали массовые акции протеста, которые с начала декабря проходят перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба составляет от 1,8 миллиарда до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель руководителя следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в соцсетях, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщал портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Республике Корея.
"В среднесрочной и краткосрочной перспективе… будет усилена ответственность, возлагаемая на тех, кто причастен к коррупции. Служебные нарушения и коррупционные преступления больше не рассматриваются в упрощенном порядке. Должностные лица, совершившие коррупционное преступление, будут пожизненно лишены права занимать государственные должности и приговорены к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет. Эти важные решения были приняты парламентом в очень короткие сроки", - заключил Чулуун.
Читайте полный текст интервью Ганхуяга Чулууна >>
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
05:57
Экс-замминистра финансов Монголии прокомментировал дело о хищении угля
 
В миреХалтмаагийн БаттулгаМонголияУлан-БаторARD
 
 
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