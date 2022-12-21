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Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность

Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность - РИА Новости, 21.12.2022

Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность

И вот только сейчас подтянулась интеллектуальная "тяжелая артиллерия", объясняющая все возможные последствия визита главы китайского государства на Ближний... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:02

авторы

китай

сша

ближний восток

си цзиньпин

евросоюз

россия

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И вот только сейчас подтянулась интеллектуальная "тяжелая артиллерия", объясняющая все возможные последствия визита главы китайского государства на Ближний Восток. Визит, вообще-то, был 7-10 декабря, но событие оказалось настолько большим, что потребовалось расстояние почти в пару недель, чтобы его рассмотреть во всем объеме. А выводы, которые начали формулироваться только сейчас, вполне достойны того, чтобы к теме вернуться.Вот, например, приговор работающего в Вашингтоне Совета по ближневосточной политике: дело вовсе не в том, что арабы хотят "совершить разворот" от США в сторону Китая. Нет, все сложнее и интереснее: Китай "узурпировал" (то есть, по сути, похитил у Америки) "моногамный характер" американо-саудовских и в целом американо-арабских отношений.Кому-то это может показаться пустяком, но для США тут совсем не пустяк, а потрясение основ. Дело в том, что много десятилетий "моногамная" внешняя политика для этой страны даже обсуждению не подлежит, это норма отношений в принципе с любым государством. На русский это переводится так: "если вы с нами, то больше ни с кем" или даже "кто не с нами, тот против нас". И тут какие-то шейхи начинают объяснять Америке, что у них это нормально: никакой моногамии, может быть одновременно две жены (или три и так далее).Дело в том, что и Саудовская Аравия, и прочие арабские государства, с лидерами которых встречался в ходе визита Си Цзиньпин, вовсе не заявляют, что хотят ради Китая отказаться от сотрудничества с Вашингтоном, в том числе военного. Они ставят вопрос по-другому: пора иметь дело одновременно с США и Китаем. А это революция, в том числе потому, что жизнь множества стран и народов в многополярном мире — она, видимо, будет, и уже даже есть — вот такая. Когда ни с кем добровольно не рвут, ни к кому безоговорочно не присоединяются, а стараются получать что-то полезное от каждого.На эту тему на днях появился опрос экспертов со всего мира в гонконгской газете South China Morning Post. И там та же мысль: например, Клеменс Чай из Национального университета Сингапура говорит, что арабы, не желая становиться на сторону Запада в украинском конфликте или отказываясь увеличивать добычу нефти для усиления эффекта санкций против России, хотят стать "державами среднего уровня в многополярном миропорядке".А что это означает конкретно, зачем это арабам понадобилось — просто ради желания идти в ногу с современностью? И тут в разных СМИ всплывает много всякой конкретики, в том числе показывающей: вообще-то, во время поездки Си Цзиньпина речь шла не только о Ближнем Востоке. Говорили еще и об Африке и некоторых странах — соседях Ближнего Востока. В громадном регионе образовалось вполне естественное совпадение интересов и китайцев, и арабов Персидского залива. Ведь Ближний Восток и Северная Африка — фактически одна система, а южнее Северной Африки идет та, которая к югу от Сахары, и они так же связаны. Столь же плавно Ближний Восток переходит в тот регион, где Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан. И везде одна и та же картина. Там активно работают и арабы, и китайцы, и никакой "моногамии" у них не подразумевается, а ровно наоборот: уместным выглядит сотрудничество.По данным лондонского Международного института стратегических исследований, шесть богатых государств Персидского залива оказали финансовую помощь десятку стран Ближнего Востока и Северной Африки на 231 миллиард долларов с 1974 по 2022 год. За это же время Запад, то есть в данном случае МВФ, одолжил тем же странам только 81 миллиард. То есть богатые арабы вроде бы оказались главными игроками в собственном регионе.Но это не совсем так. Еще есть уже не финансирование соседей, а инвестиции в Африку, которая южнее Сахары. Те же государства Залива вложили туда 102 миллиарда. Но на первом месте по этой части Китай, главный донор континента, за ним идут США и ЕС, арабы только четвертые. Примерно та же картина отдельно с Египтом, Алжиром, Ираком и Пакистаном. Везде Китай на первом месте. Он же — крупнейший торговый партнер и финансист в регионе южнее Сахары. Америку в этом регионе Китай обогнал (только по инвестициям) еще в 2013 году, причем вкладывает туда вдвое больше США.Интересно, что сразу после поездки Си в Саудовскую Аравию обеспокоенные США устроили в Вашингтоне саммит с лидерами Африки. Там было объявлено, что Америка хочет инвестировать в регион 55 миллиардов долларов за три года. И кто бы отказывался, но это не самая эффектная для Африки сумма на фоне давней и упорной работы там китайцев и арабов.Заметим, что им нет смысла конкурировать друг с другом за влияние в этом и других регионах. У арабов есть нефть, газ и деньги. У китайцев тоже есть деньги, но нет нефти и газа — зато имеется опыт по строительству объектов инфраструктуры в регионе, для ускорения там торговли с тем же Китаем. А еще есть множество высочайшего класса технологий. Так что тут для государств Залива имеется полный смысл координации усилий с Китаем без каких-либо драматичных отказов от сотрудничества с Западом.Это чем-то напоминает суть отношений Москвы и Пекина в Центральной Азии (в рамках, например, Шанхайской организации сотрудничества). Наши с Китаем возможности и интересы там самым естественным образом взаимодополняются. И надо быть человеком сильно отравленным американским стилем мышления ("вы или с нами, или против нас"), чтобы в этом регионе вопреки всему усматривать соперничество Москвы и Пекина, их борьбу друг с другом за влияние.Здесь надо вспомнить о модной уже несколько лет в США идее экономического и всякого другого развода с Китаем (раз уж мы начали применять брачные сравнения). В идеале минимум 30 совсем западных по идеологии стран должны образовать не только идейный, но и экономический блок — и задавить конкурентов (а это Китай с Россией и прочими партнерами) в соревновании. Но если не в идеале, а в реальности, то, например, в Германии мюнхенский Институт экономических исследований подсчитал, во сколько обойдется стране полный развод с китайской экономикой. Получилась не скучная многозначная цифра, а нечто получше: формула "шесть Брекситов". То есть ущерб будет вшестеро больше, чем потери Великобритании при выходе из Евросоюза, а того — от выхода Великобритании.Картина мира в итоге получается вполне понятной: множеству стран невыгодно, когда им навязывают чью-то монополию на буквально все — от безопасности до экономики. И при малейшем шансе они стараются работать со всеми, а не выбирать кого-то одного.Все эти реальности начинают дожимать и США. В ходе упомянутого африканского саммита в Вашингтоне в речах раза два мелькнуло успокаивающе: нет, Америка ни в коем случае не заставляет вас выбирать между собой и Китаем по принципу "или — или". Но все равно за этим обещанием так и ощущается молчаливое и грозное "однако".

https://radiosputnik.ria.ru/20221211/1837883177.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/1837774021.html

https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html

https://ria.ru/20221206/rossiya-1836570547.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/tszinpin-1837563403.html

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авторы, китай, сша, ближний восток, си цзиньпин, евросоюз, россия