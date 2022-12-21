Путин выступил на коллегии Минобороны

Президент Путин подвел итоги года на заседании коллегии Минобороны
Необходимо изучить вооружения НАТО
"Против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. <...> Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, хорошо известна. Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб".
Модернизация системы военкоматов
"Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы — это хорошо всем известно, — которые следует оперативно решать. <...> Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. <...> Cледует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации".
Проблем со снабжением быть не должно
"На поле боя не может быть мелочей <...> и медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты — все должно быть на самом современном и высоком уровне. <...> У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит".
Поставки новых вооружений
"Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях. <...> Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть. <...> У нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта".
Модернизация ядерной триады
"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире".
Минобороны должно прислушиваться к критике и предложениям
"Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы — а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, — может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение".
- —поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет;
- —довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, включая 695 тысяч контрактников;
- —принять меры по созданию группировки войск на северо-западе России, учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ.