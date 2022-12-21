https://ria.ru/20221221/military-1840273703.html

Путин выступил на коллегии Минобороны

Путин выступил на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022

Путин выступил на коллегии Минобороны

Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:30

2022-12-21T15:30

2022-12-21T21:59

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили задачи на 2023-й. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.В начале своего выступления глава государства передал слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в специальной военной операции, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены. Участники коллегии почтили минутой молчания память погибших.Необходимо изучить вооружения НАТОМодернизация системы военкоматовПроблем со снабжением быть не должноПоставки новых вооруженийМодернизация ядерной триадыМинобороны должно прислушиваться к критике и предложениямВ ответном докладе министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения поставленных задач.Он также выступил с некоторыми предложениями:В свою очередь, Путин предложил детально обсудить предложения министра после окончания открытой части заседания.

https://ria.ru/20221221/putin-1840288665.html

https://ria.ru/20221221/putin-1840292244.html

https://ria.ru/20221221/armiya-1840293850.html

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владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)