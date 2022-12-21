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Путин выступил на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин выступил на коллегии Минобороны
Путин выступил на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
Путин выступил на коллегии Минобороны
Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:30
2022-12-21T21:59
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили задачи на 2023-й. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.В начале своего выступления глава государства передал слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в специальной военной операции, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены. Участники коллегии почтили минутой молчания память погибших.Необходимо изучить вооружения НАТОМодернизация системы военкоматовПроблем со снабжением быть не должноПоставки новых вооруженийМодернизация ядерной триадыМинобороны должно прислушиваться к критике и предложениямВ ответном докладе министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения поставленных задач.Он также выступил с некоторыми предложениями:В свою очередь, Путин предложил детально обсудить предложения министра после окончания открытой части заседания.
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"Достаточный резерв для ведения операции" – Путин о призванных в ряды ВС россиянах
"Достаточный резерв для ведения операции" – Путин о призванных в ряды ВС россиянах
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Путин: "На поле боя не может быть мелочей"
Путин: "На поле боя не может быть мелочей"
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владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Владимир Путин, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:30 21.12.2022 (обновлено: 21:59 21.12.2022)
 
Путин выступил на коллегии Минобороны

Президент Путин подвел итоги года на заседании коллегии Минобороны

© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Минобороны
Президент Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Минобороны
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили задачи на 2023-й. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
В начале своего выступления глава государства передал слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в специальной военной операции, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены. Участники коллегии почтили минутой молчания память погибших.

Необходимо изучить вооружения НАТО

"Против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. <...> Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, хорошо известна. Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб".

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин

Модернизация системы военкоматов

"Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы — это хорошо всем известно, — которые следует оперативно решать. <...> Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. <...> Cледует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации".

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин

Проблем со снабжением быть не должно

"На поле боя не может быть мелочей <...> и медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты — все должно быть на самом современном и высоком уровне. <...> У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит".

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин

Поставки новых вооружений

"В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон".
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин

"Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях. <...> Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть. <...> У нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта".

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что у России есть запас прочности

Модернизация ядерной триады

"Уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин

"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире".

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин

Минобороны должно прислушиваться к критике и предложениям

"Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы — а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, — может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение".

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:11Специальная военная операция на Украине
Путин напомнил, что Россия долго пыталась наладить отношения с Украиной
В ответном докладе министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения поставленных задач.
Он также выступил с некоторыми предложениями:
  • поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет;
  • довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, включая 695 тысяч контрактников;
  • принять меры по созданию группировки войск на северо-западе России, учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ.
В свою очередь, Путин предложил детально обсудить предложения министра после окончания открытой части заседания.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:15
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства
 
Владимир ПутинРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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