https://ria.ru/20221221/melnichenko-1840229173.html

Олег Мельниченко: нам удалось избежать негативных последствий для экономики

Олег Мельниченко: нам удалось избежать негативных последствий для экономики - РИА Новости, 21.12.2022

Олег Мельниченко: нам удалось избежать негативных последствий для экономики

Как Пензенская область справляется с вызовами времени? Насколько сильно повлияла сложная геополитическая ситуация в мире на экономическую ситуацию в регионе и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:43

2022-12-21T13:43

2022-12-21T13:43

пензенская область

олег мельниченко

экономика

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Как Пензенская область справляется с вызовами времени? Насколько сильно повлияла сложная геополитическая ситуация в мире на экономическую ситуацию в регионе и жизнь его жителей? Какие меры поддержки область ввела для участников СВО… Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.— Олег Владимирович, давайте сначала о насущном… Какие дополнительные меры поддержки мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей приняты в Пензенской области?— В октябре мы ввели целый комплекс мер для мобилизованных и их родственников. Первое – это оплата услуг ЖКХ в размере 50% на членов семьи. Второе, дети участников СВО могут бесплатно посещать детский сад, в школах для них – бесплатная продленка и горячее питание, допобразование, посещение учреждений культуры и спорта – тоже за счет государства. Преференции касаются не только дошкольников и школьников, но и студентов среднего профессионального образования.На данный момент расширен перечень ранее действующих льгот для членов семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях "БАРС" (боевой армейский резерв специальный – ред.). Это и единовременные выплаты на несовершеннолетних детей, и ежемесячные выплаты детям на проезд, и другие льготы, в том числе и самим бойцам. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога, о праве в первоочередном порядке получить губернаторский жилищный сертификат, предоставляемый молодым семьям, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок, и нуждающимся в улучшении жилищных условий.— Требуется ли семьям мобилизованных подавать заявление на получение мер поддержки?— Да, заявление на их оформление можно подать в органы соцзащиты населения по месту жительства или в Минтруда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Но самому заявителю ходить не обязательно. По моему поручению все меры поддержки должны реализовываться "бесшовно", то есть, не люди должны за помощью бегать, а меры поддержки должны прийти к людям.— Прежде вы ставили задачу довести всю информацию о мерах поддержки до каждой семьи мобилизованных жителей региона. Она выполнена?— Органы соцзащиты проинформировали всех членов семей мобилизованных и добровольцев о принятых мерах соцподдержки. Специалисты и сами проводят адресный обход, плюс к работе по сбору заявлений были привлечены волонтеры, так что люди могли подать документы, не выходя из дома.На сегодняшний день уже более 4000 членов семей военнослужащих пользуются мерами поддержки. Кстати, льготы, в том числе и в части соцобслуживания, есть не только для детей военнослужащих, но и для их родителей.— По всей области открыты центры оказания социально-бытовой помощи семьям участников СВО. За какой помощью в основном обращаются?— В эти центры уже обратилось более полутора тысяч семей мобилизованных и добровольцев. Чаще вопросы связаны с денежным и вещевым обеспечением военнослужащих, но и меры поддержки людей интересуют.— Какова ситуация с занятостью в регионе? Есть ли риск дефицита кадров в связи с частичной мобилизацией и в каких сферах?— Ситуация на рынке труда Пензенской области стабильная, безработица находится на минимальном уровне. Так, за июль-сентябрь, по данным Пензастат, уровень общей безработицы составил 2,9% от численности рабочей силы области. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. На учете в службе занятости сейчас состоит 4267 безработных, тогда как в начале года было 5285 человек.Замечу, что после объявления мобилизации ситуация с кадрами существенно не изменилась. Работодатели области подали заявки на 12572 свободных рабочих места. Наибольшую потребность испытывают организации обрабатывающих производств – это 26,8%, сельского хозяйства – 12,3%, здравоохранения – 10,4% и госуправления – 9,4%. А в связи с увеличением гособоронзаказа в регионе увеличилась потребность в кадрах для предприятий отдельных отраслей. На начало декабря на них открыта 971 активная вакансия, а в ноябре по этому направлению трудоустроено 479 человек.— Помогает ли местный бизнес в дополнительном обеспечении бойцов, отправленных в зону СВО из Пензенской области?— Активное участие в этом принимают пензенские предприятия и общественные организации. Так, региональные отделения "Единой России", которые взяли на себя работу по координации сбора помощи, уже доставили более 15 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн – медикаменты. Значительный вклад внесли и пензенские предприниматели. Они передают для бойцов тепловизоры, генераторы, прицелы и оптику для наблюдения, квадрокоптеры, тепловые печи, канцтовары, хозтовары, спальники, теплые вещи, медикаменты и продовольствие. Всего через реготделение партии в зону СВО было доставлено помощи на сумму более 50 миллионов рублей. Конвои с гуманитарной помощью отправляются почти каждую неделю, а в ее сборе принимают участие как крупные компании, индивидуальные предприниматели, так и неравнодушные жители региона. Через активистов в районах области передано 600 тонн помощи почти на 63 миллиона рублей.— Выпускают ли предприятия Пензенской области продукцию для бойцов?— Да. К примеру, для пунктов временного размещения мобилизованных в короткие сроки в регионе изготовили кровати, матрацы, одеяла, полотенца, наволочки, простыни. Наладили производство спальных мешков, баулов, комплектующих для бронежилетов. Плюс пензенские производители были задействованы в производстве вещей для нужд мобилизованных из соседних регионов. Наши предприятия "Станкомашстрой" и "ЛазерПро" разработали, изготовили и отправили в зону проведения СВО сто комплектов мобильных печей для обогрева и приготовления пищи бойцов.— Как бы вы оценили темпы развития региона в период СВО?— Благодаря оперативным мерам поддержки, нам удалось избежать негативных последствий в промышленности и торговле, сохранить положительную динамику в агросекторе, в малом бизнесе, обеспечить контролируемую ситуацию на рынке труда и рост зарплат.Конечно, в связи с ситуацией активность в отдельных секторах промышленного комплекса снизилась. Особенно это коснулось тех отраслей, где нет полного импортозамещения и есть технологические ограничения или высокая доля экспортно-импортной составляющей. Но в целом, большинство пензенских предприятий смогли адаптироваться к меняющимся условиям. И по итогам года мы ожидаем сохранения объемов производства на уровне прошлого года.Несмотря на санкции, в этом году компания "СтанкоМашСтрой" совместно с московскими разработчиками представила первый токарный станок с отечественным ЧПУ серии СТ16А18. Удачно складывается текущий год для наших аграриев – за счет рекордного сбора зерновых, роста продукции животноводства, ввода в оборот неиспользуемых земель. Регион занимает лидирующую позицию в округе по урожайности зерновых. По объему производства скота и птицы на убой область занимает второе место в ПФО. А по надою молока на одну корову мы первые в России.Могу сказать, что в 2022 году регион сохранил хорошие темпы экономического развития, что связано и с активной позицией граждан, занятых в малом и среднем бизнесе. Их у нас – треть от работающего населения. Многие граждане принимают решение работать в качестве самозанятых – сейчас их в области 30 396 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом за счет создания условий для легализации частной инициативы в сфере услуг и эффективного выполнения мероприятий по нацпроекту поддержки малого бизнеса.— Как регион планирует поддерживать инвестиционную активность?— Мы крайне заинтересованы в привлечении инвесторов — это не только новые рабочие места и налоговые поступления, но и импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности. В текущих геополитических условиях мы не рассчитываем на быстрый приток зарубежных инвестиций, но хотим сосредоточиться на привлечении в регион российских компаний и поддержке "местных" инвесторов.Например, за счет ввода в эксплуатацию племенного репродуктора холдинга "Дамате" в Тюменской области мы рассчитываем увеличить мощности компании в нашем регионе, поскольку все тюменское яйцо поступит на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Компания уже приступила к строительству двух комплексов по выращиванию индейки. Проект оценивается в 8 миллиардов рублей.Другой наш местный инвестор – компания "Русмолко" – в партнерстве с сингапурским холдингом Ofi завершает строительство телятника на 3 тысячи голов молодняка. Общий объем инвестиций – 800 миллионов рублей. Еще одно местное предприятие – "Восток Агро" – в этом году запустит животноводческий комплекс на 2250 голов дойного стада с блоком растениеводства и зернохранилищем. Общий объем инвестиций – 2,9 миллиарда рублей.Продолжается реализация проектов агрохолдинга "Коноплекс". ООО "МИК" реализует у нас крупный проект по глубокой переработке технической конопли и производству целлюлозы. "Кузнецкий технопарк" в конце года запустит проект по производству проволоки… Все эти проекты дадут региону новые рабочие места. А мы будем поддерживать инвестиционную активность за счет мер поддержки инвесторов. Это и налоговые льготы, и предоставление земельных участков без торгов, и помощь в создании инфраструктуры.— С какими финансовыми показателями Пензенская область входит в 2023 год?— Проект областного бюджета на 2023–2025 годы принят 16 декабря заксобранием. Он будет дорабатываться в связи с изменениями и распределением региону дополнительных трансфертов. Первоочередные и социально значимые обязательства составляют около 72% от общего объема расходов регионального бюджета: это 53 миллиарда рублей. Они идут на оплату труда бюджетников, на текущее содержание бюджетных учреждений, на меры соцподдержки, страховые взносы на ОМС неработающего населения, лекарства, приобретение медоборудования и прочие расходы.Наряду с социальными обязательствами 19,9 миллиарда рублей направляются в 2023 году на формирование бюджета развития региона в целях создания современной социальной, инженерной, дорожной, транспортной инфраструктуры в соответствии со стратегией соцэкономразвития Пензенской области. Бюджет развития предусматривает финансовое обеспечение инвестиционных и капитальных расходов.— Область оказывает шефскую помощь Пологовскому району Запорожской области. Что уже удалось сделать и каковы планы на 2023 год?— В этом году из резервного фонда правительства области на решение оперативных задач по данному направлению выделено более 150 миллионов рублей. В частности, средства пошли на оказание гуманитарной помощи – продукты питания, средства гигиены, медикаменты (30 миллионов рублей), на оздоровления детей в летний период (более 20 миллионов рублей), проведение восстановительных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры, включая подготовку к осенне-зимнему периоду, организацию аварийно-дежурной службы и закупку коммунальной техники.Регион продолжает проводить мониторинг состояния основных социальных и объектов ЖКХ Пологовского района. Составлен перечень объектов, требующих первоочередного ремонта, куда вошли больницы, школы, котельные и водоканалы таких городов, как Токмак, Молочанск, Пологи, и других населенных пунктов района.— Совсем близко Новый год. Знаю, вы высказывались за проведение детских праздников, но призвали отказаться от корпоративов для взрослых. Как отреагировали трудовые коллективы на ваш призыв?— Главы районов тоже обратились к трудовым коллективам с такой просьбой. Многие уже отказались от запланированных мероприятий и приняли решение на сэкономленные средства помочь нашим участникам СВО. Так, союз пензенских строителей вместо корпоратива закупил 84 квадрокоптера и передал их нашим бойцам в зону СВО.Что касается новогодних елок для детей, конечно, их отменять не будем. Дети должны полноценно встретить праздник. Будут и спектакли, и утренники в детских садах и школах. Нельзя лишать детей традиции. И мы уже начали украшать населенные пункты. Поставили елку на центральной площади областного центра. Новый год – радостный и всеми любимый праздник. Даже в 1941 году, когда немцы были только отброшены от Москвы, для детей новогодние праздники никто не отменял

https://ria.ru/20221022/mobilizovannye-1825921852.html

https://ria.ru/20221116/stanok-1831968705.html

https://ria.ru/20220817/rosavtodor-1810317946.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег мельниченко, экономика