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Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter - РИА Новости, 21.12.2022
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:47
2022-12-21T04:47
2022-12-21T04:47
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.Во вторник телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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twitter, в мире, технологии, илон маск
Twitter, В мире, Технологии, Илон Маск
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
Маск заявил, что покинет пост главы Twitter, когда найдет "достаточно глупого" преемника
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.
"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - написал Маск на своей странице в Twitter.
Во вторник телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.