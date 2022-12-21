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Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter - РИА Новости, 21.12.2022
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Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter - РИА Новости, 21.12.2022
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:47
2022-12-21T04:47
twitter
в мире
технологии
илон маск
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.Во вторник телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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twitter, в мире, технологии, илон маск
Twitter, В мире, Технологии, Илон Маск
04:47 21.12.2022
 
Маск назвал условие своего ухода с поста гендиректора Twitter

Маск заявил, что покинет пост главы Twitter, когда найдет "достаточно глупого" преемника

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.
"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - написал Маск на своей странице в Twitter.
Во вторник телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 17:22
Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter
 
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