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Самарская область вновь признана лидером по реализации дорожного нацпроекта

Самарская область вновь признана лидером по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 21.12.2022

Самарская область вновь признана лидером по реализации дорожного нацпроекта

Самарская область в третий раз признана регионом-лидером в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2022

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дмитрий азаров

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самарская область в третий раз признана регионом-лидером в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба облправительства.Диплом и статуэтку в виде дорожного катка за образцовое исполнение дорожного нацпроекта в 2022 году губернатору области Дмитрию Азарову вручил в Москве вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вручая награду, Хуснуллин отметил, что каток – это главная награда прошедшего года в дорожной отрасли, комбинированный комплексный итог всей работы региона в этом направлении.Оценка работы субъектов в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.Как отметили в пресс-службе, в текущем году по итогам реализации нацпроекта и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 километра дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 километров, что является рекордным показателем.Также по федеральной программе "Мосты и путепроводы" нацпроекта БКД вместе с дорогами обновили 21 искусственное сооружение.Среди ключевых объектов дорожной инфраструктуры – автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, рабочее движение по которой было запущено на год раньше запланированного срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", который входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", готовность объекта составляет более 70%.Всего в этом году на ремонт и строительство дорог в Самарской области было направлено более 70 миллиардов рублей.

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марат хуснуллин, дмитрий азаров, самарская область, москва, россия