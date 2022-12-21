https://ria.ru/20221221/letalnost-1840280695.html
Шойгу отметил рекордно низкую летальность в ходе спецоперации
Шойгу отметил рекордно низкую летальность в ходе спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу отметил рекордно низкую летальность в ходе спецоперации
Российские военные врачи, задействованные в спецоперации, достигли летальности в госпиталях менее 0,5% – это самый низкий показатель за всю историю военной... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
2022-12-21T16:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские военные врачи, задействованные в спецоперации, достигли летальности в госпиталях менее 0,5% – это самый низкий показатель за всю историю военной медицины, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Особо проявили себя военные медики в ходе специальной военной операции. Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение 1 часа, а в военные госпитали – в течение первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это – самый низкий показатель за всю историю военной медицины", - сказал он.
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вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
15:44 21.12.2022 (обновлено: 16:45 21.12.2022)
Шойгу отметил рекордно низкую летальность в ходе спецоперации
Шойгу: ВС России добились самой низкой летальности в ходе СВО за историю военной медицины