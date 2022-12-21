https://ria.ru/20221221/lada-1840326439.html

АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan

АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 21.12.2022

АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:28

2022-12-21T17:28

2022-12-21T20:18

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов."Раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada <...> в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", — заявил он.Соколов отметил, что выпуск машин на этой площадке начнут во второй половине следующего года."Это будут китайские автомобили — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего прогресса достигли именно с китайским. Конкретные компании называть рано. А может быть, это будет и не одна компания", — уточнил президент АвтоВАЗа.О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Петербурге будет АвтоВАЗ, в начале декабря сообщил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Северной столице. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ, в свою очередь, получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.

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https://ria.ru/20221221/moskvich-1840162753.html

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экономика, авто, максим соколов, санкт-петербург, автоваз, lada, renault nissan (альянс), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", денис мантуров