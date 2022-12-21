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АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 21.12.2022
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АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan
АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 21.12.2022
АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:28
2022-12-21T20:18
экономика
авто
максим соколов
санкт-петербург
автоваз
lada
renault nissan (альянс)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов."Раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada &lt;...&gt; в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", — заявил он.Соколов отметил, что выпуск машин на этой площадке начнут во второй половине следующего года."Это будут китайские автомобили — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего прогресса достигли именно с китайским. Конкретные компании называть рано. А может быть, это будет и не одна компания", — уточнил президент АвтоВАЗа.О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Петербурге будет АвтоВАЗ, в начале декабря сообщил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Северной столице. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ, в свою очередь, получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.
https://ria.ru/20221219/avtovaz-1839637342.html
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экономика, авто, максим соколов, санкт-петербург, автоваз, lada, renault nissan (альянс), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", денис мантуров
Экономика, Авто, Максим Соколов, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Lada, Renault Nissan (альянс), Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Денис Мантуров
17:28 21.12.2022 (обновлено: 20:18 21.12.2022)
 
АвтоВАЗ будет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan

АвтоВАЗ: на бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать машины Lada

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
"Раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada <...> в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", — заявил он.
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Соколов отметил, что выпуск машин на этой площадке начнут во второй половине следующего года.
"Это будут китайские автомобили — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего прогресса достигли именно с китайским. Конкретные компании называть рано. А может быть, это будет и не одна компания", — уточнил президент АвтоВАЗа.
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О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Петербурге будет АвтоВАЗ, в начале декабря сообщил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Северной столице. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ, в свою очередь, получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.
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ЭкономикаАвтоМаксим СоколовСанкт-ПетербургАвтоВАЗLadaRenault Nissan (альянс)РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Денис Мантуров
 
 
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