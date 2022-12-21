03:01 21.12.2022 (обновлено: 10:36 21.12.2022)
Россия рассчитывает на скорое возобновление сообщения в Лачинском коридоре
Евстигнеева: Москва рассчитывает на скорое возобновление сообщения в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша . Архивное фото
ООН, 21 дек — РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее возобновление транспортного сообщения в Лачинском коридоре, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева.
"Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Согласно заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, который остается гарантом стабильности в регионе и эффективно выполняет свои задачи", — сказала дипломат.
По ее словам, важно, что при подписании этого заявления стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться. В том числе чтобы не возникали проблемы для гражданского населения.
"Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", — указала Евстигнеева.
По словам Евстигнеевой, Москва призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года.
"Убеждены, что полная имплементация положений данных заявлений является наиболее устойчивой формулой для нормализации отношений Баку и Еревана. Все четыре документа носят комплексный характер, неразрывно связаны, и их положения вытекают одно из другого. Их выполнение обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает интересам не только государств региона, но и всех его соседей", — заключила Евстигнеева.
Премьер Армении Никол Пашинян в минувший понедельник заявил, что из-за блокировки Лачинского коридора люди в Карабахе отрезаны от медобслуживания. Позднее начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что армянские машины скорой помощи беспрепятственно проезжают по Лачинскому коридору.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
17 декабря, 12:31ИнфографикаБлокировка Лачинского коридора