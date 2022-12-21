https://ria.ru/20221221/lachinsk-1840142190.html

Россия рассчитывает на скорое возобновление сообщения в Лачинском коридоре

Россия рассчитывает на скорое возобновление сообщения в Лачинском коридоре - РИА Новости, 21.12.2022

Россия рассчитывает на скорое возобновление сообщения в Лачинском коридоре

Москва рассчитывает на скорейшее возобновление транспортного сообщения в Лачинском коридоре, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда России при организации... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T03:01

2022-12-21T03:01

2022-12-21T10:36

в мире

анна евстигнеева

никол пашинян

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азербайджан

оон

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ООН, 21 дек — РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее возобновление транспортного сообщения в Лачинском коридоре, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева. "Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Согласно заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, который остается гарантом стабильности в регионе и эффективно выполняет свои задачи", — сказала дипломат. По ее словам, важно, что при подписании этого заявления стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться. В том числе чтобы не возникали проблемы для гражданского населения. По словам Евстигнеевой, Москва призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года. "Убеждены, что полная имплементация положений данных заявлений является наиболее устойчивой формулой для нормализации отношений Баку и Еревана. Все четыре документа носят комплексный характер, неразрывно связаны, и их положения вытекают одно из другого. Их выполнение обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает интересам не только государств региона, но и всех его соседей", — заключила Евстигнеева. Премьер Армении Никол Пашинян в минувший понедельник заявил, что из-за блокировки Лачинского коридора люди в Карабахе отрезаны от медобслуживания. Позднее начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что армянские машины скорой помощи беспрепятственно проезжают по Лачинскому коридору. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221218/frantsisk-1839550371.html

https://ria.ru/20221220/odkb-1839922351.html

https://ria.ru/20221217/lachinskiy_koridor-1839358844.html

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в мире, анна евстигнеева, никол пашинян, армения, россия, азербайджан, оон