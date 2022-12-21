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Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол" - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"
Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол" - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"
Шестой российский спутник "Купол" запущен в 2022 году, это позволяет вести непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, заявил министр... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:41
2022-12-21T15:44
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шестой российский спутник "Купол" запущен в 2022 году, это позволяет вести непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В российских Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система, отметил Шойгу, выступая в среду на расширенной коллегии военного ведомства."Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии", - сказал министр.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
15:41 21.12.2022 (обновлено: 15:44 21.12.2022)
 
Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"

Шойгу: аппарат "Купол" поможет вести контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шестой российский спутник "Купол" запущен в 2022 году, это позволяет вести непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В российских Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система, отметил Шойгу, выступая в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
"Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии", - сказал министр.
Подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасностьРоссия
 
 
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