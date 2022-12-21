https://ria.ru/20221221/kupol-1840279493.html

Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"

Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол" - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"

Шестой российский спутник "Купол" запущен в 2022 году, это позволяет вести непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, заявил министр... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:41

2022-12-21T15:41

2022-12-21T15:44

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шестой российский спутник "Купол" запущен в 2022 году, это позволяет вести непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В российских Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система, отметил Шойгу, выступая в среду на расширенной коллегии военного ведомства."Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии", - сказал министр.

https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия