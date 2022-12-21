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Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах
Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:09
2022-12-21T16:09
2022-12-21T16:09
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. "Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек", - сказал он, говоря о планах развития ВС РФ на 2023 год.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в ВС до 521 тысячи к концу 2023 года