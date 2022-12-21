https://ria.ru/20221221/kontraktniki-1840291613.html

Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах

Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах

Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:09

2022-12-21T16:09

2022-12-21T16:09

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. "Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек", - сказал он, говоря о планах развития ВС РФ на 2023 год.

https://ria.ru/20221221/gruppirovka-1840281121.html

россия

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безопасность, сергей шойгу, россия