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Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах
Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:09
2022-12-21T16:09
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. "Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек", - сказал он, говоря о планах развития ВС РФ на 2023 год.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
16:09 21.12.2022
 
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах

Шойгу призвал увеличить численность контрактников в ВС до 521 тысячи к концу 2023 года

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек", - сказал он, говоря о планах развития ВС РФ на 2023 год.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:45
Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссия
 
 
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