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Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
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Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу
Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:20
2022-12-21T15:20
украина
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны", - сказал он.
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украина, россия, сергей шойгу, безопасность
Украина, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
15:20 21.12.2022
 
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу

Шойгу: Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине для ослабления России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны", - сказал он.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
Киев прибегает к запрещенным методам, включая теракты, заявил Шойгу
 
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