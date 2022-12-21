https://ria.ru/20221221/konflikt-1840268735.html

Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу

Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022

Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу

Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:20

2022-12-21T15:20

2022-12-21T15:20

украина

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20221221/shoygu-1840267468.html

украина

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, сергей шойгу, безопасность