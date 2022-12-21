https://ria.ru/20221221/konflikt-1840268735.html
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу
Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:20
2022-12-21T15:20
2022-12-21T15:20
украина
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны", - сказал он.
https://ria.ru/20221221/shoygu-1840267468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей шойгу, безопасность
Украина, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Шойгу
Шойгу: Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине для ослабления России