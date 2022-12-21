https://ria.ru/20221221/kitay-1840148234.html

Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты

Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты - РИА Новости, 21.12.2022

Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты

Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы полностью на месяц вперед, из-за этого сроки доставки грузов из Китая... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T06:42

2022-12-21T06:42

2022-12-21T06:49

экономика

китай

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602455547_196:110:880:495_1920x0_80_0_0_24c04876dbd3ff55e0d6198e12794a4a.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы полностью на месяц вперед, из-за этого сроки доставки грузов из Китая увеличиваются, рассказали РИА Новости в логистической компании Asia Import Group. "Сроки доставки грузов из Китая по железной дороге в очередной раз увеличились. Причина – все места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла на сегодняшний день забронированы до 20 января. То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию в поездах, смогут прибыть минимум через месяц", - отметили в компании, ссылаясь на информацию от китайских партнеров. На вопрос, успеют ли новогодние заказы в срок, в компании пояснили: "Если товар уехал из Китая до 10 декабря, то есть вероятность, что он успеет прибыть в Россию до Нового года. Если товар уезжает сейчас, то точно не приедет до конца года, скорее всего, он будет доставлен только в конце января", - сообщили в компании. Кроме того, задержки при перевозке товаров растут в связи с эпидемиологической обстановкой в КНР и ростом там числа заболеваний. "Поэтому импортерам следует бронировать места для доставки грузов заранее", - рекомендуют коллегам в Asia Import Group. "Поезд может задерживаться в отправлении с китайской станции в сторону РФ долгое время, бывает задержка из-за большой очереди. В ряде случаев поезд, который уже двигается из КНР в Москву или Подмосковье, может встать в отстойник и ожидать там до 20 дней из-за большой загрузки на станции назначения. Кроме того, зачастую на пути из КНР у поезда в момент перевалки в Забайкальске станция назначения может измениться. Это делается для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на терминалы", - рассказывают в компании. Осенью стало известно, что сроки доставки грузов из Китая значительно увеличились, в большей степени - железнодорожным транспортом. По данным Asia Import Group, до ноября-декабря стандартные сроки перемещения грузов составляли от 16 до 21 дня в зависимости от станции отправления и станции назначения. Вместе с разгрузкой, подачей деклараций – около 25 дней. А в конце года этот показатель увеличился еще примерно на 20 суток. В итоге доставка на сегодняшний день занимает порядка 40-45 дней. Asia Import Group – транспортно-логистическая компания, существующая с 2009 года, 4PL-провайдер, помогает с доставкой любых грузов из Китая, Казахстана, Арабских Эмиратов и Турции в Россию.

https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html

https://ria.ru/20221219/postavki-1839770711.html

https://ria.ru/20221220/krizis-1840052183.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, москва