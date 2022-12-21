https://ria.ru/20221221/kitay-1840148234.html
Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты
Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты - РИА Новости, 21.12.2022
Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты
Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы полностью на месяц вперед, из-за этого сроки доставки грузов из Китая... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:42
2022-12-21T06:42
2022-12-21T06:49
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы полностью на месяц вперед, из-за этого сроки доставки грузов из Китая увеличиваются, рассказали РИА Новости в логистической компании Asia Import Group. "Сроки доставки грузов из Китая по железной дороге в очередной раз увеличились. Причина – все места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла на сегодняшний день забронированы до 20 января. То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию в поездах, смогут прибыть минимум через месяц", - отметили в компании, ссылаясь на информацию от китайских партнеров. На вопрос, успеют ли новогодние заказы в срок, в компании пояснили: "Если товар уехал из Китая до 10 декабря, то есть вероятность, что он успеет прибыть в Россию до Нового года. Если товар уезжает сейчас, то точно не приедет до конца года, скорее всего, он будет доставлен только в конце января", - сообщили в компании. Кроме того, задержки при перевозке товаров растут в связи с эпидемиологической обстановкой в КНР и ростом там числа заболеваний. "Поэтому импортерам следует бронировать места для доставки грузов заранее", - рекомендуют коллегам в Asia Import Group. "Поезд может задерживаться в отправлении с китайской станции в сторону РФ долгое время, бывает задержка из-за большой очереди. В ряде случаев поезд, который уже двигается из КНР в Москву или Подмосковье, может встать в отстойник и ожидать там до 20 дней из-за большой загрузки на станции назначения. Кроме того, зачастую на пути из КНР у поезда в момент перевалки в Забайкальске станция назначения может измениться. Это делается для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на терминалы", - рассказывают в компании. Осенью стало известно, что сроки доставки грузов из Китая значительно увеличились, в большей степени - железнодорожным транспортом. По данным Asia Import Group, до ноября-декабря стандартные сроки перемещения грузов составляли от 16 до 21 дня в зависимости от станции отправления и станции назначения. Вместе с разгрузкой, подачей деклараций – около 25 дней. А в конце года этот показатель увеличился еще примерно на 20 суток. В итоге доставка на сегодняшний день занимает порядка 40-45 дней. Asia Import Group – транспортно-логистическая компания, существующая с 2009 года, 4PL-провайдер, помогает с доставкой любых грузов из Китая, Казахстана, Арабских Эмиратов и Турции в Россию.
https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html
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экономика, китай, россия, москва
Экономика, Китай, Россия, Москва
06:42 21.12.2022 (обновлено: 06:49 21.12.2022)
Сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились, заявили логисты
Asia Import Group: сроки доставки грузов из КНР в Россию увеличились
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы полностью на месяц вперед, из-за этого сроки доставки грузов из Китая увеличиваются, рассказали РИА Новости в логистической компании Asia Import Group.
"Сроки доставки грузов из Китая по железной дороге в очередной раз увеличились. Причина – все места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла на сегодняшний день забронированы до 20 января. То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию
в поездах, смогут прибыть минимум через месяц", - отметили в компании, ссылаясь на информацию от китайских партнеров.
На вопрос, успеют ли новогодние заказы в срок, в компании пояснили: "Если товар уехал из Китая до 10 декабря, то есть вероятность, что он успеет прибыть в Россию до Нового года. Если товар уезжает сейчас, то точно не приедет до конца года, скорее всего, он будет доставлен только в конце января", - сообщили в компании.
Кроме того, задержки при перевозке товаров растут в связи с эпидемиологической обстановкой в КНР и ростом там числа заболеваний. "Поэтому импортерам следует бронировать места для доставки грузов заранее", - рекомендуют коллегам в Asia Import Group.
"Поезд может задерживаться в отправлении с китайской станции в сторону РФ долгое время, бывает задержка из-за большой очереди. В ряде случаев поезд, который уже двигается из КНР в Москву
или Подмосковье
, может встать в отстойник и ожидать там до 20 дней из-за большой загрузки на станции назначения. Кроме того, зачастую на пути из КНР у поезда в момент перевалки в Забайкальске станция назначения может измениться. Это делается для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на терминалы", - рассказывают в компании.
Осенью стало известно, что сроки доставки грузов из Китая значительно увеличились, в большей степени - железнодорожным транспортом.
По данным Asia Import Group, до ноября-декабря стандартные сроки перемещения грузов составляли от 16 до 21 дня в зависимости от станции отправления и станции назначения. Вместе с разгрузкой, подачей деклараций – около 25 дней. А в конце года этот показатель увеличился еще примерно на 20 суток. В итоге доставка на сегодняшний день занимает порядка 40-45 дней.
Asia Import Group – транспортно-логистическая компания, существующая с 2009 года, 4PL-провайдер, помогает с доставкой любых грузов из Китая, Казахстана
, Арабских Эмиратов и Турции
в Россию.