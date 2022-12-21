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Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру - РИА Новости, 21.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру - РИА Новости, 21.12.2022
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру
Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:37
2022-12-21T13:37
шоубиз
филипп киркоров
александр добровинский
жилье
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в документах.Однако он добавил, что певец оплатил налоги полностью. Тем не менее музыкант собрался доказать ошибку в расчетах. Накануне СМИ сообщили о намерении артиста разделить свою 500-метровую квартиру на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Исполнитель приобрел недвижимость в 2021 году. Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес Алле-Виктории серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
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филипп киркоров, александр добровинский, жилье
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Жилье
13:37 21.12.2022
 
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру

Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на пентхаус в центре Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт к 85-летию Иосифа Кобзона
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в документах.

"Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более чем на четыре миллиона рублей", – сообщил представитель артиста Александр Добровинский РИА Новости.

Однако он добавил, что певец оплатил налоги полностью. Тем не менее музыкант собрался доказать ошибку в расчетах.
"Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании", – заключил юрист.
Накануне СМИ сообщили о намерении артиста разделить свою 500-метровую квартиру на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Исполнитель приобрел недвижимость в 2021 году.
Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес Алле-Виктории серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
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ШоубизФилипп КиркоровАлександр ДобровинскийЖилье
 
 
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