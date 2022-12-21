https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру - РИА Новости, 21.12.2022
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру
Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:37
2022-12-21T13:37
2022-12-21T13:37
шоубиз
филипп киркоров
александр добровинский
жилье
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в документах.Однако он добавил, что певец оплатил налоги полностью. Тем не менее музыкант собрался доказать ошибку в расчетах. Накануне СМИ сообщили о намерении артиста разделить свою 500-метровую квартиру на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Исполнитель приобрел недвижимость в 2021 году. Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес Алле-Виктории серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
https://ria.ru/20221114/kirkorov-1831436207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, александр добровинский, жилье
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Жилье
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру
Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на пентхаус в центре Москвы
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в документах.
"Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более чем на четыре миллиона рублей", – сообщил представитель артиста Александр Добровинский РИА Новости.
Однако он добавил, что певец оплатил налоги полностью. Тем не менее музыкант собрался доказать ошибку в расчетах.
"Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании", – заключил юрист.
Накануне СМИ сообщили о намерении артиста разделить свою 500-метровую квартиру на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Исполнитель приобрел недвижимость в 2021 году.
Ранее Киркоров похвастался
люксовым подарком для дочери. Он преподнес Алле-Виктории серьги из последней коллекции Louis Vuitton.