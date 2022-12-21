https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html

Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру

Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру - РИА Новости, 21.12.2022

Киркоров подаст в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру

Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:37

2022-12-21T13:37

2022-12-21T13:37

шоубиз

филипп киркоров

александр добровинский

жилье

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы. Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в документах.Однако он добавил, что певец оплатил налоги полностью. Тем не менее музыкант собрался доказать ошибку в расчетах. Накануне СМИ сообщили о намерении артиста разделить свою 500-метровую квартиру на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Исполнитель приобрел недвижимость в 2021 году. Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес Алле-Виктории серьги из последней коллекции Louis Vuitton.

https://ria.ru/20221114/kirkorov-1831436207.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, александр добровинский, жилье