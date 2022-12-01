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Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери - РИА Новости, 01.12.2022
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Шоубиз
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Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери
Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери - РИА Новости, 01.12.2022
Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери
Филипп Киркоров похвастался дорогим подарком для дочери Аллы-Виктории. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Артист... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:04
2022-12-01T13:04
шоубиз
филипп киркоров
семья
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров похвастался дорогим подарком для дочери Аллы-Виктории. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Артист выложил ролик с поздравлением наследницы в своей соцсети. Также он подчеркнул эксклюзивность своего подарка. Пользователи Сети восхитились отношением артиста к дочери. Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного бутика в Дубае. Он обещал устроить скандал, если его не пустят в магазин.
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филипп киркоров, семья
Шоубиз, Филипп Киркоров, Семья
13:04 01.12.2022
 
Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери

Киркоров похвастался серьгами Louis Vuitton из последней коллекции для дочери

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров похвастался дорогим подарком для дочери Аллы-Виктории. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Артист выложил ролик с поздравлением наследницы в своей соцсети.
"Красивая куколка моя! С днем рождения, мое счастье! Вот тебе самая последняя коллекция "Луи Виттон". Это серьги", – поделился певец.
Также он подчеркнул эксклюзивность своего подарка.
"Смотри, какие красивые! Папа достал коллекционные", – похвалился Киркоров.
Пользователи Сети восхитились отношением артиста к дочери.

"Молодец, Филипп! Как он любит своих детей!", "Прекрасный папа! С днем рождения доченьку!", "Сколько нежности в словах Филиппа!", Филипп – замечательный отец!" – написали поклонники музыканта.

Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного бутика в Дубае. Он обещал устроить скандал, если его не пустят в магазин.
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