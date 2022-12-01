https://ria.ru/20221201/kirkorov-1835507793.html

Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери

Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери - РИА Новости, 01.12.2022

Киркоров похвастался дорогим люксовым подарком для дочери

Филипп Киркоров похвастался дорогим подарком для дочери Аллы-Виктории. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Артист... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:04

2022-12-01T13:04

2022-12-01T13:04

шоубиз

филипп киркоров

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:58:2771:1616_1920x0_80_0_0_b2d28c9384f6229302f4483cc634cdf8.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров похвастался дорогим подарком для дочери Аллы-Виктории. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Артист выложил ролик с поздравлением наследницы в своей соцсети. Также он подчеркнул эксклюзивность своего подарка. Пользователи Сети восхитились отношением артиста к дочери. Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного бутика в Дубае. Он обещал устроить скандал, если его не пустят в магазин.

https://ria.ru/20210629/kirkorov-1739091357.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, семья