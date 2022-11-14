https://ria.ru/20221114/kirkorov-1831436207.html
Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина
Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина - РИА Новости, 14.11.2022
Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина
Филипп Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина в Дубае. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:24
2022-11-14T18:24
2022-11-14T18:24
шоубиз
филипп киркоров
дубай
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина в Дубае. На кадрах видно, что король эстрады собирался посетить бутик. Охранник, не узнавший его, не пускал певца и съемочную команду передачи "Алена, блин!" внутрь. В ответ артист требовал у своего помощника урегулировать ситуацию. Он также обещал устроить скандал. По итогу разговора Киркорову удалось войти в магазин. Подписчики неоднозначно отреагировали на поведение певца. Одни были возмущены его угрозами и уровнем английского. Другие поддержали звезду.Ранее исполнитель объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что для него не существует понятия "женщина" или "не женщина".
https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html
дубай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, дубай
Шоубиз, Филипп Киркоров, Дубай
Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина
Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного бутика в Дубае
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина в Дубае.
На кадрах видно, что король эстрады собирался
посетить бутик. Охранник, не узнавший его, не пускал певца и съемочную команду передачи "Алена, блин!" внутрь. В ответ артист требовал у своего помощника урегулировать ситуацию. Он также обещал устроить скандал.
"Мне нужно войти сейчас. Он не знает, кто я? Ему нужен скандал?" – разозлился исполнитель.
По итогу разговора Киркорову удалось войти в магазин.
Подписчики неоднозначно отреагировали на поведение певца. Одни были возмущены его угрозами и уровнем английского.
"Качает права в чужой стране!", "Можно теперь ввести новый уровень английского "Филипп Киркоров", "Спросил так, будто Jay-Z известный на весь мир пришел. Филиппа знают только в России", "Кто ему английский преподавал? В интернете за 50 рублей учился походу", – написали пользователи Сети.
Другие поддержали звезду.
"Филипп - огонь! Обожаю!", "Главное, уверенность в себе!", "Шедеврально!", "Филя, ты лучший!" – отреагировали поклонники артист.
Ранее исполнитель объяснил
резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что для него не существует понятия "женщина" или "не женщина".