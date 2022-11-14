https://ria.ru/20221114/kirkorov-1831436207.html

Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина

Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина - РИА Новости, 14.11.2022

Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина

Филипп Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина в Дубае. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:24

2022-11-14T18:24

2022-11-14T18:24

шоубиз

филипп киркоров

дубай

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина в Дубае. На кадрах видно, что король эстрады собирался посетить бутик. Охранник, не узнавший его, не пускал певца и съемочную команду передачи "Алена, блин!" внутрь. В ответ артист требовал у своего помощника урегулировать ситуацию. Он также обещал устроить скандал. По итогу разговора Киркорову удалось войти в магазин. Подписчики неоднозначно отреагировали на поведение певца. Одни были возмущены его угрозами и уровнем английского. Другие поддержали звезду.Ранее исполнитель объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что для него не существует понятия "женщина" или "не женщина".

https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html

дубай

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, дубай