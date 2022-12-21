13:33 21.12.2022 (обновлено: 13:38 21.12.2022)
Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей
Сальдо: возвращение правобережной части Херсонской области считается главной задачей
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", - сказал Сальдо в эфире канала "Россия 24".
Среди главных задач на предстоящий год он назвал помощь жителям, восстановление экономических связей. "И, конечно же, возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав", - добавил Сальдо.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.