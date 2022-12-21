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Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/kherson-1840226879.html
Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей
Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей - РИА Новости, 21.12.2022
Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей
Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:33
2022-12-21T13:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
владимир сальдо
сергей суровикин
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. "Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", - сказал Сальдо в эфире канала "Россия 24". Среди главных задач на предстоящий год он назвал помощь жителям, восстановление экономических связей. "И, конечно же, возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав", - добавил Сальдо. В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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херсонская область , херсон, владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу
13:33 21.12.2022 (обновлено: 13:38 21.12.2022)
 
Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей

Сальдо: возвращение правобережной части Херсонской области считается главной задачей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", - сказал Сальдо в эфире канала "Россия 24".
Среди главных задач на предстоящий год он назвал помощь жителям, восстановление экономических связей. "И, конечно же, возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав", - добавил Сальдо.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:30Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВладимир СальдоСергей СуровикинСергей Шойгу
 
 
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