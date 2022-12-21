https://ria.ru/20221221/kherson-1840226879.html

Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей

Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей - РИА Новости, 21.12.2022

Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей

Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:33

2022-12-21T13:33

2022-12-21T13:38

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

владимир сальдо

сергей суровикин

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837469185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d4d517cfa8111327aedf133f9b1e23f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. "Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", - сказал Сальдо в эфире канала "Россия 24". Среди главных задач на предстоящий год он назвал помощь жителям, восстановление экономических связей. "И, конечно же, возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав", - добавил Сальдо. В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу