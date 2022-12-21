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В ООН призвали Баку и Ереван соблюдать договоренности о прекращении огня

В ООН призвали Баку и Ереван соблюдать договоренности о прекращении огня - РИА Новости, 21.12.2022

В ООН призвали Баку и Ереван соблюдать договоренности о прекращении огня

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча призвал Баку и Ереван исполнять обязательства по соглашению от 9 ноября 2020 года о прекращении огня. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T01:26

2022-12-21T01:26

2022-12-21T07:16

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ООН, 20 дек – РИА Новости. Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча призвал Баку и Ереван исполнять обязательства по соглашению от 9 ноября 2020 года о прекращении огня. Он призвал Баку и Ереван удвоить дипломатические усилия для достижения устойчивого мирного решения, "пока не стало поздно". Помощник генсека призвал международное сообщество не допустить возобновления конфликта между Баку и Ереваном, последствия которого могут коснуться всего Южного Кавказа.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221219/mirotvortsy-1839724487.html

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