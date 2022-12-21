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Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей - РИА Новости, 21.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221221/guzeeva-1840303092.html
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей - РИА Новости, 21.12.2022
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:41
2022-12-21T16:41
шоубиз
лариса гузеева
пельмени
новый год
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, она дала совет по употреблению блюда. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни вспомнили о том, что актриса недавно сидела на диете. Другие поддержали артистку. Ранее Гузеева отказалась от мата. Она пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года.
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лариса гузеева, пельмени, новый год
Шоубиз, Лариса Гузеева, пельмени, Новый год
16:41 21.12.2022
 
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей

Ведущая Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РФ Лариса Гузеева
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей.
"В этом году устраиваем пельменные вечеринки, обеды и завтраки. Как в детстве в Сибири и на Урале. С утра поел – весь день свободен. Себе заготовила 1500 штук. Все гости на низком старте", – поделилась знаменитость в своей соцсети.
Кроме того, она дала совет по употреблению блюда.
"Чтобы не было передоза, никакой сметаны, масла и кетчупа. Только уксус с горчицей и перцем!" – сообщила ведущая.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни вспомнили о том, что актриса недавно сидела на диете.

"Вроде, только на детоксе была", "Какие пельмешки? А как же фигура?", "На диете же сидели", – отреагировали подписчики.

Другие поддержали артистку.
"Супер! Я люблю пельмешки с уксусом!", "Как вкусно! Тоже хочу!", "Завтра буду лепить. Наше любимое блюдо", "Очень новогоднее меню", – прокомментировали поклонники звезды.
Ранее Гузеева отказалась от мата. Она пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
20 мая, 15:50Шоубиз
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ШоубизЛариса ГузеевапельмениНовый год
 
 
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