https://ria.ru/20221221/guzeeva-1840303092.html

Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей

Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей - РИА Новости, 21.12.2022

Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей

Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:41

2022-12-21T16:41

2022-12-21T16:41

шоубиз

лариса гузеева

пельмени

новый год

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, она дала совет по употреблению блюда. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни вспомнили о том, что актриса недавно сидела на диете. Другие поддержали артистку. Ранее Гузеева отказалась от мата. Она пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года.

https://ria.ru/20220520/guzeeva-1789745211.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева, пельмени, новый год