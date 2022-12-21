https://ria.ru/20221221/guzeeva-1840303092.html
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей - РИА Новости, 21.12.2022
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:41
2022-12-21T16:41
2022-12-21T16:41
шоубиз
лариса гузеева
пельмени
новый год
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, она дала совет по употреблению блюда. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни вспомнили о том, что актриса недавно сидела на диете. Другие поддержали артистку. Ранее Гузеева отказалась от мата. Она пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года.
https://ria.ru/20220520/guzeeva-1789745211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса гузеева, пельмени, новый год
Шоубиз, Лариса Гузеева, пельмени, Новый год
Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
Ведущая Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей.
"В этом году устраиваем пельменные вечеринки, обеды и завтраки. Как в детстве в Сибири и на Урале. С утра поел – весь день свободен. Себе заготовила 1500 штук. Все гости на низком старте", – поделилась знаменитость в своей соцсети.
Кроме того, она дала совет по употреблению блюда.
"Чтобы не было передоза, никакой сметаны, масла и кетчупа. Только уксус с горчицей и перцем!" – сообщила ведущая.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни вспомнили о том, что актриса недавно сидела на диете.
"Вроде, только на детоксе была", "Какие пельмешки? А как же фигура?", "На диете же сидели", – отреагировали подписчики.
Другие поддержали артистку.
"Супер! Я люблю пельмешки с уксусом!", "Как вкусно! Тоже хочу!", "Завтра буду лепить. Наше любимое блюдо", "Очень новогоднее меню", – прокомментировали поклонники звезды.
Ранее Гузеева отказалась
от мата. Она пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года.