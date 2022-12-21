https://ria.ru/20221221/gruppirovka-1840281121.html

Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России

Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России

С учетом расширения НАТО и наращивания потенциала стран Альянса требуется принять ответные меры по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:45

2022-12-21T15:45

2022-12-21T15:51

безопасность

россия

нато

финляндия

швеция

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. С учетом расширения НАТО и наращивания потенциала стран Альянса требуется принять ответные меры по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20221221/tekhnologiya-1840114271.html

россия

финляндия

швеция

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безопасность, россия, нато, финляндия, швеция, сергей шойгу