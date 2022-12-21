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Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России
Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России
С учетом расширения НАТО и наращивания потенциала стран Альянса требуется принять ответные меры по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:45
2022-12-21T15:51
безопасность
россия
нато
финляндия
швеция
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. С учетом расширения НАТО и наращивания потенциала стран Альянса требуется принять ответные меры по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - сообщил Шойгу.
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безопасность, россия, нато, финляндия, швеция, сергей шойгу
Безопасность, Россия, НАТО, Финляндия, Швеция, Сергей Шойгу
15:45 21.12.2022 (обновлено: 15:51 21.12.2022)
 
Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе России

Шойгу: из-за расширения НАТО требуется создать группировку войск на северо-западе России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. С учетом расширения НАТО и наращивания потенциала стран Альянса требуется принять ответные меры по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - сообщил Шойгу.
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